Shakira llega a México para inaugurar el Mundial 2026; así lo anunció en redes.

A cinco días del Mundial 2026, Shakira compartió con sus fans que ya se encuentra en CDMX para encabezar la ceremonia de inauguración que será en el Estadio Banorte.

Así anunció Shakira su llegada a México para inaugurar el Mundial 2026

Vía Instagram Shakira anunció que arribó a México para ser parte de la inauguración del Mundial 2026 de la FIFA.

“Ya llegué a mi casa”, escribió Shakira en una de sus stories acompañada de una figura de barro de la Virgen de Guadalupe.

De igual forma Shakira subió una foto abrazando el balón mundialista Adidas Trionda y la imagen de un cactus con sombrero.

Shakira abrirá el Mundial 2026 en la Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio a las 11:30 de la mañana.

Esto previo al encuentro que disputará la Selección Mexicana ante su similar de Sudáfrica como parte de las acciones del Grupo A.

Shakira llega a México para inaugurar el Mundial 2026 (@shakira / Instagram)

La icónica cantante colombiana encabezará el show inaugural junto al artista nigeriano Burna Boy para interpretar el tema mundialistas “Dai Dai”.

Además de Shakira, el cartel del espectáculo con el que arrancará el Mundial 2026 tendrá a los siguientes artistas:

Belinda

Alejandro Fernández

Maná

J Balvin

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Danny Ocean

Tyla

Con su participación confirmada en CDMX, Shakira suma su cuarto Mundial.

La trayectoria de la cantante inició en Alemania 2006, aunque se consolidó con el tema “Waka Waka” para Sudáfrica 2010.

Después de inaugurar el Mundial 2026 Shakira también será parte de la final del evento futbolístico de la FIFA.