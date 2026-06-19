La Federación Argelina de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA tras la derrota 3-0 frente a Argentina en el Mundial 2026, señalando al árbitro polaco Szymon Marciniak y al VAR por favorecer al rival.

La protesta se centra en una entrada de Lionel Messi al minuto 32 que, según Argelia, merecía expulsión, además de un codazo de Alexis Mac Allister y otros golpes no sancionados.

Aunque el resultado no cambiará, buscan que la Comisión de Arbitraje evalúe el desempeño para sentar precedente contra Argentina.

¿En qué basa Argelia su queja por el arbitraje ante Argentina?

La jugada clave de la queja de Argelia por decisiones del arbitraje en su partido contra Argentina, está relacionada con Lionel Messi, quien al minuto 32 realizó una entrada que parecía merecer la expulsión.

Fue un planchazo por detrás de Messi sobre el la pierna del capitán argelino, Aïssa Mandi, pero el árbitro Szymon Marciniak cobró la falta sin mostrar ninguna tarjeta y el VAR no intervino.

Más tarde, Messi anotó los tres goles con los que Argentina venció a la selección de Argelia.

Lionel Messi anotó tres goles ante Argelia en el Mundial 2026 (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

Más argumentos en la queja de Argelia por el arbitraje contra Argentina

Un codazo de Alexis Mac Allister al minuto 74 sobre el rostro de Ibrahim Maza dentro del área tampoco fue sancionado por el árbitro, de acuerdo con el argumento de la queja de Argelia.

El expediente argelino también sumó protesta por un presunto golpe hacia Anis Hadj Moussa, que tampoco recibió sanción.

¿Qué consecuencias puede haber por la queja de Argelia?

Argelia sabe que la derrota con Argentina es inapelable y el resultado de 3-0 no se va a modificar, pero su objetivo es que la comisión técnica de la FIFA evalúe el arbitraje para sentar un precedente de equidad.

Al respecto, la comisión de arbitraje, encabezada por Pierluigi Collina, solicitó un informe técnico exhaustivo sobre el desempeño del silbante polaco.