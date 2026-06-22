El penalti fallado por Lionel Messi al minuto 8 ante Austria se convirtió en el momento más polémico del partido y en un giro inesperado en su búsqueda por romper el récord histórico de goleo en Mundiales.

La decisión arbitral de marcar la pena máxima fue cuestionada por analistas y aficionados, y el fallo del “10” argentino mantuvo la igualdad con Miroslav Klose en 16 goles.

El episodio no solo generó debate sobre el arbitraje y el VAR, sino también sobre la presión que enfrenta Messi en este Mundial.

¿Por qué fue polémico el penal que falló Lionel Messi?

El penalti que falló Lionel Messi y que pudo ser su gol 17 en Mundiales, se marcó tras una revisión en el VAR por una infracción sobre Lautaro Martínez.

Fue una decisión arbitral que analistas y aficionados calificaron de rigurosa, dejando abierta la idea de que Argentina y Messi suelen ser apoyados por el arbitraje.

Sin embargo, el destino quiso que Messi fallara, pues al cobrar la falta, el capitán argentino cruzó demasiado su disparo hacia el poste derecho.

Argentina y Messi rompen el cerco defensivo ante Austria.

El dominio y la insistencia de Lionel Messi y Argentina ante Austria rindieron frutos al minuto 38 cuando el “10″ llegó a 17 goles en la historia del torneo.

Messi buscará en el segundo tiempo más goles para alejarse de Mbappé, quien con 14 tantos es el otro jugador en activo que pelea la cima.