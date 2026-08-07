América vs Cruz Azul juegan en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. El partido es el sábado 8 de agosto a las 16 horas y será transmitido por ViX y YouTube.

Partido: América vs Cruz Azul

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX y YouTube

América vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA?

América vs Cruz Azul se enfrentarán el sábado 8 de agosto como parte de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

América vs Cruz Azul: ¿Dónde ver la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA?

El América vs Cruz Azul será transmitido por las plataformas ViX y YouTube.

Partido: América vs Cruz Azul

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX y YouTube

América es una de las escuadras más sólidas de la Liga Femenil BBVA (@AmericaFemenil)

¿Cómo quedaron América y Cruz Azul en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?

América y Cruz Azul ganaron sus respectivos partidos en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

América goleó como visitante a Santos, mientras que Cruz Azul remontó el marcador con el Atlas para quedarse con los tres puntos.