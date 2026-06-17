Lionel Messi brilló en el debut de Argentina en el Mundial 2026 al marcar tres goles en la victoria 3-0 frente a Argelia.

Marcador: Argentina 3-0 Argelia

El campeón del mundo en Qatar 2022 apareció en los minutos 17, 60 y 76 para darle a la selección de Argentina sus primeros tres puntos en el Grupo J.

Con este resultado, Argentina se coloca como líder momentáneo, mientras que la Argelia de Luca Zidane quedó en el fondo de la tabla.

Messi, a sus 39 años de edad, sigue siendo determinante y amplía su legado histórico.

Argentina vs Argelia: así fue el partido del Grupo J del Mundial 2026

El partido Argentina vs Argelia en la Jornada 1 del Mundial 2026 fue de un solo lado, con la selección sudamericana muy superior a los rivales.

Así fueron los goles del partido Argentina vs Argelia:

Minuto 17: Gol de Lionel Messi (Argentina)

Minuto 60: Gol de Lionel Messi (Argentina)

Minuto 76: Gol de Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi lidera la primera victoria de Argentina en el Mundial 2026. (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

¿Cómo va el Grupo J del Mundial 2026?

Tras conseguir los primeros tres puntos en disputa en el Grupo J del Mundial 2026, Argentina de Lionel Messi se queda con el liderato de forma momentánea.

Así va el Grupo J:

Argentina | 3 puntos

Austria | 0 puntos

Jordania | 0 puntos

Argelia | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Argentina y Argelia en el Mundial 2026?

La Selección de Argentina tratará de seguir sumando puntos en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Austria el próximo lunes 22 de junio de 2026.

En tanto, Argelia, se medirá ante Jordania el lunes 22 de junio en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.