Vancouver Whitecaps vs FC Juárez continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este viernes 7 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Vancouver Whitecaps vs FC Juárez terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Vancouver Whitecaps 1-3 FC Juárez.

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Vancouver Whitecaps vs FC Juárez de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los fronterizos con marcador de 1-3.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 1 Vancouver Whitecaps vs FC Juárez:

Minuto 12: Gol de Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps)

Minuto 34: Gol de Ettson Ayón (FC Juárez)

Minuto 74: Gol de Óscar Estupiñán (FC Juárez)

Minuto 90+6: Gol de Ricardinho (FC Juárez)

¿Contra quién vuelven a jugar Vancouver Whitecaps y FC Juárez en la Leagues Cup?

Vancouver Whitecaps disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Tigres.

FC Juárez, por su parte, enfrentará al Real Salt Lake con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.