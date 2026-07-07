El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, exigió activar el protocolo antirracismo de la FIFA tras acusar insultos ofensivos durante los festejos del tercer gol de Argentina, pero el árbitro François Letexier lo ignoró.

La solicitud del entrenador egipcio fue omitida por el árbitro, quien decidió mostrarle al estratega africano una tarjeta amarilla por sus reclamos, durante el partido que ganó Argentina 3-2 a Egipto.

¿Cómo fue el reclamo del entrenador de Egipto?

El polémico incidente entre el entrenador Hossam Hassan y el árbitro François Letexier, ocurrió este martes 7 de julio en el Mundial 2026, en el partido Argentina vs Egipto, con el pase a cuartos de final del torneo

Se jugaba el minuto 90+2 sobre la cancha del Estadio de Atlanta, donde tras el gol del argentino Enzo Fernández, que sellaba la remontada albiceleste habrían ocurrido expresiones racistas contra los egipcios.

Hossam Hassan le aseguró al cuerpo arbitral que se emitieron expresiones de índole racista durante las celebraciones de Argentina, pero el silbante principal François Letexier no activó el protocolo de la FIFA contra la discriminación.

Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto (Jacob Kupferman / AP Photo/Jacob Kupferman)

El día que François Letexier sí aplicó el protocolo antirracismo

François Letexier no es nuevo en este tipo de polémicas arbitrales, ya que en el pasado protagonizó una acción de insultos racistas en la que otro argentino estuvo involucrado.

Letexier, árbitro del Argentina v Egipto que no activo el protocolo antirracismo solicitado por el entrenador de la selección africana, sí lo hizo en un partido de la Champions League en febrero pasado.

El cambio de criterio con meses de diferencia

Hossam Letexier dirigió el partido Benfica vs Real Madrid, cita en la que sí activó de forma inmediata el protocolo antirracismo tras una denuncia en la cancha del delantero brasileño Vinícius Jr. contra el jugador argentino Gianluca Prestianni.

Ante ese antecedente, la delegación de Egipto cuestionó la disparidad de criterios del silbante al cambiar radicalmente su proceder en en partido contra Argentina en el Mundial 2026.