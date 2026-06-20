Jordania vs Argelia continúan su participación en el Grupo J del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 22 de junio a las 21 horas.

  • Partido: Jordania vs Argelia
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Santa Clara
  • Transmisión: ViX
Luca Zidane debuta en la selección de Argelia como portero para el Mundial 2026
(Ig: @luca)

Jordania vs Argelia: Hora para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026

El lunes 22 de junio de 2026 será el partido Jordania vs Argelia del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo J.

Jordania vs Argelia: Canal para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026

Jordania vs Argelia iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México.

El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Jordania vs Argelia
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Santa Clara
  • Transmisión: ViX

¿Cómo quedaron Jordania y Argelia en su debut en el el Mundial 2026?

Jordania y Argelia debutaron en el Mundial 2026 el martes 16 de junio, como parte del Grupo J de la competencia.

Jordania fue derrotado por la selección de Austria, mientras que Argelia inauguró su participación en el Mundial 2026 goleado por Argentina.