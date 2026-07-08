Didier Deschamps, entrenador de la selección de Francia, le restó importancia a la designación de árbitros argentinos para el partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos.

Deschamps, timonel de la selección de Francia, una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, advirtió: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”.

¿Por qué generó polémica la designación arbitral del Francia vs Marruecos?

La rivalidad reciente de Francia con Argentina, es la razón por la que la designación de arbitraje albiceleste generó polémica en el Mundial 2026.

Al respecto, Didier Deschamps recordó que su compatriota francés François Letexier dirigió el partido de octavos de final en el que Argentina venció 3-2 a Egipto.

“Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido” Didier Deschamps, entrenador de Francia

Didier Deschamps, actual DT de Francia. (@Didier Deschamps Président/FB )

Deschamps confía en el arbitraje del partido Francia vs Marruecos

Didier Deschamps atajó la polémica y sin entrar en ella, aseguró que confía en el arbitraje argentino que dirigirá el partido Francia vs Marruecos, en los cuartos de final del Mundial 2026.

“El árbitro está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible” Didier Deschamps, entrenador de Francia

Estos son los árbitros que dirigirán el partido Francia vs Marruecos en el Mundial

El argentino Facundo Tello lidera el cuerpo arbitral que dirigirá el partido de cuartos de final del Mundial 2026: Francia vs Marruecos.