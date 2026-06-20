Argentina vs Austria se enfrentan en su segundo partido del Grupo J en el Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 22 de junio a las 11 horas.
- Partido: Argentina vs Austria
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Arlington
- Transmisión: ViX
Argentina vs Austria: Día del partido del Grupo J del Mundial 2026
El lunes 22 de junio de 2026 será el partido Argentina vs Austria del Mundial 2026, segundi duelo de ambas selecciones del Grupo J.
Argentina vs Austria: Hora del partido del Grupo J del Mundial 2026
Argentina vs Austria iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México.
Deportes
Uruguay vs Cabo Verde: Hora y canal para ver el partido del Grupo H del Mundial 2026
Deportes
España vs Arabia: Día, hora y canal del partido del Grupo H del Mundial 2026
Deportes
Alemania vs Costa de Marfil: A qué hora y dónde ver el partido del Grupo E del Mundial 2026
Deportes
Países Bajos vs Suecia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Grupo F del Mundial 2026?
Deportes
México vs Corea: Fecha, horario y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026
Deportes
Chequia vs Sudáfrica: Hora y canal para ver el partido del Grupo A del Mundial 2026
Argentina vs Austria: Canal para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026
Argentina vs Austria podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Argentina vs Austria
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Arlington
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Argentina y Austria en su debut en el Mundial 2026?
Argentina y Austria comparten el Grupo J del Mundial 2026 con Argelia y Jordania, un sector muy accesible para la selección que encabeza en la cancha Lionel Messi.
Argentina debutó en el Mundial 2026 goleando a la selección de Argelia, mientras que Austria venció 3-1 a Jordania.