Argentina vs Austria se enfrentan en su segundo partido del Grupo J en el Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 22 de junio a las 11 horas.

Partido: Argentina vs Austria

Fase: Fase de grupos

Fecha: Lunes 22 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arlington

Transmisión: ViX

Argentina vs Austria: Día del partido del Grupo J del Mundial 2026

El lunes 22 de junio de 2026 será el partido Argentina vs Austria del Mundial 2026, segundi duelo de ambas selecciones del Grupo J.

Argentina vs Austria: Hora del partido del Grupo J del Mundial 2026

Argentina vs Austria iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México.

Argentina vs Austria: Canal para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026

Argentina vs Austria podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Argentina vs Austria

Fase: Fase de grupos

Fecha: Lunes 22 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arlington

Transmisión: ViX

Lionel Messi con la selección de Argentina. (Gustavo Garello / AP)

¿Cómo quedaron Argentina y Austria en su debut en el Mundial 2026?

Argentina y Austria comparten el Grupo J del Mundial 2026 con Argelia y Jordania, un sector muy accesible para la selección que encabeza en la cancha Lionel Messi.

Argentina debutó en el Mundial 2026 goleando a la selección de Argelia, mientras que Austria venció 3-1 a Jordania.