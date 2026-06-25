Jordania vs Argentina se enfrentan en partido del Grupo J en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 27 de junio a las 20 horas.
- Partido: Jordania vs Argentina
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Dallas
- Transmisión: ViX
Jordania vs Argentina: ¿Cuándo ver el partido del Grupo J del Mundial 2026?
El sábado 27 de junio de 2026 será el partido Jordania vs Argentina de Lionel Messi del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo J.
Jordania vs Argentina: ¿Dónde ver el partido del Grupo J del Mundial 2026?
Jordania vs Argentina iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en el Estadio de Dallas, y podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Jordania vs Argentina
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Dallas
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Jordania y Argentina a la Jornada 3 del Mundial 2026?
Jordania y Argentina comparten grupo en el Mundial 2026 con las selecciones de Argelia y Australia.
A la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, Jordania y Argentina llegan en busca de más puntos en su cosecha.