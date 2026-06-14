Argentina vs Argelia se enfrentan en su primer partido del Grupo J en el Mundial 2026. Transmite ViX el martes 16 de junio a las 19 horas.
- Partido: Argentina vs Argelia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Martes 16 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Kansas City Stadium
- Transmisión: ViX
Argentina vs Argelia: Día del partido del Grupo J del Mundial 2026
El martes 16 de junio de 2026 será el partido Argentina vs Argelia del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo J.
Argentina vs Argelia: Hora para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026
Argentina vs Argelia iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Kansas City Stadium, de Kansas, Estados Unidos.
Argentina vs Argelia: Canal para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026
Argentina vs Argelia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Argentina vs Argelia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Martes 16 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Kansas City Stadium
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Argentina y Argelia en el Mundial 2026?
Argentina y Argelia se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Argentina y Argelia comparten el Grupo J junto a Austria y Jordania, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.