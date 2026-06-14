Argentina vs Argelia se enfrentan en su primer partido del Grupo J en el Mundial 2026. Transmite ViX el martes 16 de junio a las 19 horas.

  • Partido: Argentina vs Argelia
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Martes 16 de junio del 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Kansas City Stadium
  • Transmisión: ViX

Argentina vs Argelia: Día del partido del Grupo J del Mundial 2026

El martes 16 de junio de 2026 será el partido Argentina vs Argelia del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo J.

Argentina vs Argelia: Hora para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026

Argentina vs Argelia iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Kansas City Stadium, de Kansas, Estados Unidos.

Argentina vs Argelia: Canal para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026

Argentina vs Argelia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Argentina vs Argelia
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Martes 16 de junio del 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Kansas City Stadium
  • Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Argentina y Argelia en el Mundial 2026?

Argentina y Argelia se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Argentina y Argelia comparten el Grupo J junto a Austria y Jordania, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.