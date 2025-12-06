Argentina es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, así que es momento de conocer las sedes, fechas y horarios de sus partidos como parte del Grupo J.

Argentina encabeza el Grupo J al lado de Argelia, Jordania y Austria, en un grupo en el que la Albiceleste no debe tener mayor problema para clasificar en primer lugar.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026: Fechas de los partidos de la Albiceleste

Los días, 16, 22 y 27 de junio serán las fechas de los tres partidos de Argentina en la fase de Grupos del Mundial 2026, como parte del pelotón J.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026: Sedes de los partidos de la Albiceleste

Las ciudades de Kansas City y Dallas, en Estados Unidos, serán las sedes de los partidos de Argentina en la fase de Grupos del Mundial 2026.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026: Horarios de los partidos de la Albiceleste

Argentina jugará en distintos horarios, tiempo del centro de México, sus partidos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina vs Argelia se jugará a las 19 horas; Argentina vs Austria arrancará a las 10 horas, mientras que Argentina vs Jordania será a las 20 horas.

Estos son los detalles de los partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina vs Argelia | Estadiio Kansas City | 16 de junio | 19:00

Argentina vs Austria | Estadio Dallas | 22 de junio | 10:00

Argentina vs Jordania | Estadio Dallas | 27 de junio | 20:00

Argentina es favorita para lograr el bicampeonato del Mundial

Ubicada en uno de los grupos más sencillos del Mundial 2026, Argentina no debe tener problema para avanzar en primer lugar a la siguiente ronda, superando a Argelia, Austria y Jordania.

Argentina busca su cuarto campeonato en Mundiales de la FIFA, para acercarse a Brasil y empatar a Italia y Alemania.

Estos son los números de Argentina en la historia de los Mundiales: