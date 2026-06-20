Szymon Marciniak, árbitro internacional polaco, es considerado uno de los mejores jueces de su generación.

Nacido en 1981, debutó en la primera división de Polonia en 2009 y obtuvo la insignia FIFA en 2011 tras graduarse del programa CORE de la UEFA.

Su trayectoria lo llevó a dirigir partidos históricos como la final del Mundial de Qatar 2022 y la final de la Champions League 2023.

Reconocido dos veces por la IFFHS como Mejor Árbitro del Mundo, en 2026 fue designado para arbitrar el debut de Argentina en el Mundial 2026.

¿Quién es Szymon Marciniak?

Szymon Marciniak es un árbitro internacional polaco reconocido como uno de los mejores jueces de su generación. Debutó en la primera división de Polonia en 2009 y, tras graduarse del programa CORE de la UEFA, obtuvo la insignia FIFA en 2011.

Entre sus mayores logros figuran la final del Mundial de Qatar 2022, la final de la Champions League 2023 y los premios al Mejor Árbitro del Mundo otorgados por la IFFHS en 2022 y 2023.

¿Qué edad tiene Szymon Marciniak?

Szymon Marciniak nació el 7 de enero de 1981 en Płock, Polonia. En 2026 tiene 45 años y es considerado uno de los árbitros más experimentados del circuito internacional.

¿Szymon Marciniak tiene pareja?

Sí. Está casado con Magdalena Marciniak, con quien mantiene una relación de más de dos décadas. Ambos han formado una familia alejada de los reflectores mediáticos.

¿Qué signo zodiacal es Szymon Marciniak?

Szymon Marciniak es del signo Capricornio, perteneciente al elemento Tierra.

¿Szymon Marciniak tiene hijos?

Sí. Tiene dos hijos junto a su esposa Magdalena: Bartosz y Natalia.

¿Qué estudió Szymon Marciniak?

Szymon Marciniak se graduó del Centro de Excelencia en Arbitraje de la UEFA (CORE), programa especializado para el desarrollo de árbitros de élite que le permitió incorporarse a la lista internacional de la FIFA.

¿En qué ha trabajado Szymon Marciniak?

Szymon Marciniak es conocido por convertirse en el primer árbitro polaco en dirigir una final de Copa del Mundo y por haber sido distinguido dos veces consecutivas como el mejor árbitro del planeta.