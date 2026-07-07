El delantero egipcio Mostafa Ziko lanzó duras críticas tras la derrota de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, acusando que el torneo está “amañado” para favorecer a la Albiceleste.

“Felicito a Argentina y al árbitro por su victoria”. Mostafa Ziko, delantero de Egipto

Señaló al árbitro francés François Letexier y al uso del VAR como responsables de decisiones polémicas que afectaron a su selección, incluyendo la anulación de un gol suyo y una falta no marcada sobre Mohamed Salah.

“Este Mundial está amañado a favor de Argentina; felicidades, ya se ganaron el título: todo está planeado” Mostafa Ziko, delantero de Egipto

Con evidente molestia, ironizó: “Felicito a Argentina y al árbitro por su victoria”.

Mostafa Ziko acusó que el Mundial 2026 esta “amañado” para favorecer a Argentina

Mostafa Ziko, delantero de la selección de Egipto, lanzó duras acusaciones contra Argentina y la organización del Mundial 2026 tras la derrota de su equipo, afirmando categóricamente que el torneo está “amañado” y “dirigido” para que Lionel Messi y la albiceleste se coronen campeones consecutivos.

“El torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... La Copa está dirigida hacia Argentina” Mostafa Ziko, delantero de Egipto

🚨🚨 عــــاجــل - المقابلة الصحفية لـ مصطفى زيكو و هو يبكي بحرقة بعد المباراة.



🗣 " الحكم ظالم، حسبي الله و نعم الوكيل. بيضيع مجهود بلد كاملة."



" الكأس موجهة للأرجنتين." pic.twitter.com/1yqXqLbpJN — كأس العالم™ (@TrendEPL) July 7, 2026

Sus acusaciones se fundamentan principalmente en las decisiones del árbitro francés François Letexier y el uso del VAR.

Mostafa Ziko afirmó que Letexier fue parcial desde el primer momento, intentando frenar y “silenciar” al equipo egipcio constantemente. Según el futbolista, el árbitro “echó por tierra el esfuerzo de todo un país”.

Mostafa Ziko denunció que en el segundo tiempo ocurrieron “cosas muy raras”, incluyendo una gran cantidad de faltas pitadas en contra de Egipto.

El futbolista llegó a declarar que “todo está planeado” y que Argentina no necesitaba nada más porque el torneo ya estaba “dirigido” hacia ellos e incluso insinuó que ellos serán los ganadores del Mundial 2026.

Con evidente molestia, el jugador lanzó: “Felicito a Argentina y al árbitro por su victoria”, sugiriendo que ambos trabajaron en conjunto para lograr la remontada.

A pesar de haber tenido una ventaja de 2-0, Egipto terminó perdiendo 3-2 tras una remontada de Argentina en los últimos 20 minutos del encuentro.

Estas fueron las jugadas polémicas del partido entre Argentina y Egipto por el que Mostafa Ziko explotó

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 estuvo marcado por varias decisiones arbitrales del juez francés François Letexier que generaron una gran controversia:

El gol anulado a Mostafa Ziko por el VAR: Antes de que Egipto lograra su segundo gol legítimo, Ziko anotó en un contraataque que habría ampliado la ventaja inicial.

Sin embargo, el VAR intervino para que el árbitro revisara el inicio de la jugada, determinando que hubo una falta previa sobre el defensor argentino Lisandro Martínez.

Tras la revisión, Letexier anuló el tanto, lo que se convirtió en la acción más reclamada por los jugadores egipcios.

La supuesta falta sobre Mohamed Salah en el gol del triunfo: Argentina logró remontar un 2-0 en contra con tres goles en los últimos 20 minutos.

El gol definitivo fue obra de Enzo Fernández, pero el plantel egipcio reclamó airadamente una falta no cobrada sobre Mohamed Salah al comienzo de la jugada que terminó en esa anotación.

La amonestación al técnico Hossam Hassan: El descontento no solo fue de los jugadores; el entrenador egipcio realizó gestos de desaprobación hacia Letexier tras el gol de la victoria argentina, lo que resultó en una amonestación en el tramo final del encuentro.