Argelia vs Austria se enfrentan en partido del Grupo J en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 27 de junio a las 20 horas.

  • Partido: Argelia vs Austria
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de Kansas City
  • Transmisión: ViX
Luca Zidane debuta en la selección de Argelia como portero para el Mundial 2026
Luca Zidane debuta en la selección de Argelia como portero para el Mundial 2026 (Ig: @luca)

Argelia vs Austria: Fecha para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026

El sábado 27 de junio de 2026 será el partido Argelia vs Austria del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo J.

Argelia vs Austria: Horario para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026

Argelia vs Austria iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en Kansas City, Estados Unidos.

Argelia vs Austria: Canal para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026

Argelia vs Austria podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Argelia vs Austria
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de Kansas City
  • Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Argelia y Austria a la Jornada 3 del Mundial 2026?

Argelia vs Austria comparten el Grupo J del Mundial 2026 con las selecciones de Argentina y Jordania.

A la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, Argelia y Austria llegan con posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.