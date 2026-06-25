Argelia vs Austria se enfrentan en partido del Grupo J en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 27 de junio a las 20 horas.
- Partido: Argelia vs Austria
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Kansas City
- Transmisión: ViX
Argelia vs Austria: Fecha para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026
El sábado 27 de junio de 2026 será el partido Argelia vs Austria del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo J.
Argelia vs Austria: Horario para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026
Argelia vs Austria iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en Kansas City, Estados Unidos.
Argelia vs Austria: Canal para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026
Argelia vs Austria podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Argelia vs Austria
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Kansas City
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Argelia y Austria a la Jornada 3 del Mundial 2026?
Argelia vs Austria comparten el Grupo J del Mundial 2026 con las selecciones de Argentina y Jordania.
A la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, Argelia y Austria llegan con posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.