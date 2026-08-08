La Selección Mexicana de futbol varonil se quedó con la medalla de plata tras jugar la final en los Juegos Centroamericanos 2026.

El conjunto mexicano perdió en penales frente a la selección de Venezuela, luego de empatar 2-2 durante los 120 minutos de partido.

Selección Mexicana varonil gana la plata en los Juegos Centroamericanos 2026 (@conadeoficial)

Selección Mexicana varonil se queda con la plata en los Juegos Centroamericanos 2026

Durante el encuentro, la Selección Mexicana vino de atrás en dos ocasiones, pues fueron sorprendidos por Venezuela quienes lograron tener 1-0 y 2-1 abajo al conjunto azteca.

El esfuerzo del equipo mexicano logró empatar el partido durante los 90 minutos del tiempo regular y enviar en encuentro a tiempos extra.

Sin embargo, durante los 30 minutos restantes ninguno de los dos conjuntos anotó, por lo que la medalla de oro y plata se tuvo que definir desde los once pasos.

Fue aquí que donde la Selección Mexicana varonil buscó igualar el resultado obtenido en los Juegos Centroamericanos El Salvador 2023, en donde se alzaron con el oro.

No obstante, los penales negaron esta situación rápidamente, pues México falló su primer tiro y todo se complico para el cuadro azteca.

Venezuela fue certero y logró anotar su primer y segundo disparo, mientras que México anotó el segundo tiro pero nuevamente el portero de Venezuela atajó el tercer penal.

Posteriormente Venezuela falló un tiro y México intentó recobrar confianza, pero los fallos continuaron y al final del resultado fue de 3-2 en los penales favorable para el cuadro vinotinto para quedarse con el oro.