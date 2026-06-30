Gustavo Alfaro, Director Técnico (DT) de Paraguay, aseguró que tienen un sentimiento de orgullo por sus raíces luego de que vencieran a Alemania y consiguieran el pase a octavos de final.

Como respuesta a Joshua Kimmich, jugador alemán que aseguró que su selección merecía “totalmente quedar afuera”, el DT de Paraguay aseguró que los orígenes de sus jugadores han sido clave en su participación en el Mundial 2026.

“Siempre les decía que los rivales que teníamos enfrente, con todo el respeto, se habían formado en las mejores academias de Europa. Nosotros, en cambio, venimos de la tierra colorada. Nuestra camiseta lleva los colores de esa tierra donde muchos empezaron jugando descalzos. Venimos del sacrificio de unos padres que hacen todo lo posible para que sus hijos puedan entrenar” Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

Esto tras el enfrentamiento Alemania vs Paraguay, donde la selección albirroja venció en penales 4-3 a la selección alemana.

“No reniego de mis orígenes”: Alfaro reafirma identidad de la selección de Paraguay como motivación en su triunfo sobre Alemania

De acuerdo con Gustavo Alfaro, no reniega de sus orígenes porque es la razón por la que él y la selección de Paraguay lograron el triunfo sobre Alemania en su partido de dieciseisavos de final.

El DT de origen argentino resaltó que son los orígenes de cada jugador de la selección albirroja lo que los define como personas y como selección.

“Yo no reniego de mis orígenes. No reniego para nada de mis orígenes porque en definitiva es lo que nos define como tal, es lo que nos define como selección” Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

Asimismo, resaltó que si algo puede explicar la victoria en el Alemania vs Paraguay es la “demostración absoluta de amor propio y de convicción”.

Así como la mezcla de “sangre, sacrificio y utopía” lo que hizo posible lo que parecía imposible, vencer a la selección alemana.

“Si tuviera que explicar esta victoria, lo haría de esa manera. Ha sido una demostración absoluta de amor propio y de convicción. Una mezcla de sangre, sacrificio y utopía que hizo posible lo que parecía imposible” Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

El triunfo en el Alemania vs Paraguay es “el más grande de mi vida”, reconoce Alfaro

Por otra parte, Gustavo Alfaro reconoció que el triunfo en el partido Alemania vs Paraguay es “el más grande” que ha tenido en su vida.

Por ello, compartió que agradeció a los jugadores el inmenso amor que demostraron a su selección y regalarle, con el triunfo, “una noche inolvidable.

“Sin ninguna duda, es la victoria más importante de mi carrera como entrenador. Por eso les di las gracias a los jugadores. Gracias por regalarme una noche inolvidable” Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

Por otra parte, Gustavo Alfaro reconoció que por un momento no le “alcanzaban los ojos ni los sentidos” para asimilar el triunfo, por lo que se quedó contemplando el estadio tras el triunfo.

“Hubo un momento en el que me quedé contemplando el estadio porque no me alcanzaban los ojos ni los sentidos para asimilar todo lo que estaba viviendo: el ambiente, el sentimiento y el inmenso amor que este equipo demostró por la selección” Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

Además, Gustavo Alfaro señaló que esta ha sido, sin duda alguna, “la victoria más grande de mi vida. Y ojalá sea solo la primera de muchas más”.