Además de poseer por muchos años el récord de más mundiales jugados, Antonio “la Tota Carbajal” poseía otra nada prestigiosa marca que ya fue alcanzada por el alemán Manuel Neuer.

Se trata de un récord negativo que el arquero del Bayer Munich igualó durante el partido de dieciseisavos del Mundial 2026, en el que Alemania cayó en tanda de penales ante Paraguy.

Durante el encuentro jugado en Boston, Manuel Neuer alcanzó a la Tota Carbajal en el récord de más partidos mundialistas consecutivos recibiendo gol.

Manuel Neuer regresa con Alemania para el Mundial 2026 (Matthias Schrader / AP Photo/Matthias Schrader)

Manuel Neuer alcanzó a la Tota Carbajal como el portero con más goles consecutivos recibidos en mundiales

En un cerrado partido que se definió hasta la muerte súbita en tanda de penales, la tetracampeona del mundo, Alemania, cayó ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro tuvo que irse hasta las últimas instancias debido a que el tiempo regular concluyó con empate de 1-1, resultado con el que Manuel Neuer llegó a un poco prestigioso récord.

Paraguay elimina a Alemania en penales y avanza a octavos del Mundial 2026 (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Y es que con el tanto que Julio Enciso metió al minuto 42 de la primera mitad, Manuel Neuer alcanzó a la Tota Carbajal como el portero con más goles consecutivos recibidos en mundiales.

En específico, los datos muestran que tanto el alemán como el mexicano, son los únicos arqueros en la historia de los mundiales a los que les han anotado durante 10 partidos al hilo.

México inauguró récord negativo de Manuel Neuer

El dato no es menor, pues también se puede destacar que para encontrar el último partido en el que Manuel Neuer dejó su arco en cero, hay que regresar hasta Brasil 2014.

Fue en la final de ese certamen en el que Alemania se enfrentó y derrotó a la selección de Argentina, la última ocasión que el arquero mantuvo el cero en su portería.

Pero los detalles no se detienen ahí, pues además de lo relacionado con la Tota Carbajal, hay otro aspecto en el que México está implicado en el récord negativo del alemán.

El historial marca que el primer gol en la racha negativa de Manuel Neuer fue anotado justamente por la Selección Mexicana, pues fue el tanto de Irving “el Chucky” Lozano en Rusia 2018.