Alemania es favorito para avanzar sobre Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El pronóstico es 2-0 a favor de la selección europea.

Alemania clasificó como líder del Grupo E del Mundial 2026, y su mayor peso histórico e individual lo hace favorito.

Paraguay retará a Alemania tras avanzar a esta ronda como tercer lugar de su grupo en el Mundial 2026.

Alemania vs Paraguay: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Alemania 2-0 Paraguay es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Alemania 2-0 Paraguay

Alemania vs Paraguay: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Alemania vs Paraguay, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Alemania

Portería: Manuel Neuer

Defensa: Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum

Mediocampo: Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović

Delantera: Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz

Alemania sale como favorito sobre Paraguay (@toniruediger / Instagram )

Paraguay

Portería: Orlando Gill

Defensa: Juan Cáceres, Víctor Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana

Mediocampo: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso

Delantera: Gabriel Ávalos

Alemania vs Paraguay: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Alemania vs Paraguay se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 29 de junio. Transmite ViX a las 11 horas.