Alemania es favorito para avanzar sobre Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El pronóstico es 2-0 a favor de la selección europea.

Alemania clasificó como líder del Grupo E del Mundial 2026, y su mayor peso histórico e individual lo hace favorito.

Paraguay retará a Alemania tras avanzar a esta ronda como tercer lugar de su grupo en el Mundial 2026.

Alemania vs Paraguay: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Alemania 2-0 Paraguay es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Alemania 2-0 Paraguay

Alemania vs Paraguay: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Alemania vs Paraguay, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Alemania

  • Portería: Manuel Neuer
  • Defensa: Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum
  • Mediocampo: Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović
  • Delantera: Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz
Antonio Rüdiger, futbolista de Alemania
Alemania sale como favorito sobre Paraguay (@toniruediger / Instagram )

Paraguay

  • Portería: Orlando Gill
  • Defensa: Juan Cáceres, Víctor Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana
  • Mediocampo: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso
  • Delantera: Gabriel Ávalos

Alemania vs Paraguay: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Alemania vs Paraguay se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 29 de junio. Transmite ViX a las 11 horas.

  • Partido: Brasil vs Japón
  • Fase: Dieciseisavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
  • Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Boston
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX