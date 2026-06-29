Alemania es favorito para avanzar sobre Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El pronóstico es 2-0 a favor de la selección europea.
Alemania clasificó como líder del Grupo E del Mundial 2026, y su mayor peso histórico e individual lo hace favorito.
Paraguay retará a Alemania tras avanzar a esta ronda como tercer lugar de su grupo en el Mundial 2026.
Alemania vs Paraguay: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Alemania 2-0 Paraguay es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Alemania 2-0 Paraguay
Alemania vs Paraguay: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Alemania vs Paraguay, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Alemania
- Portería: Manuel Neuer
- Defensa: Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum
- Mediocampo: Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović
- Delantera: Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz
Paraguay
- Portería: Orlando Gill
- Defensa: Juan Cáceres, Víctor Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana
- Mediocampo: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso
- Delantera: Gabriel Ávalos
Alemania vs Paraguay: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Alemania vs Paraguay se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 29 de junio. Transmite ViX a las 11 horas.
- Partido: Brasil vs Japón
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
- Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Boston
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX