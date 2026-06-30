El presidente Santiago Peña anunció que por el triunfo que consiguió la selección de Paraguay ante Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, habrá día feriado en el país.

Fue por medio de un breve y contundente mensaje que compartió en sus redes, que el mandatario señaló que se suspenderán las actividades por la victoria guaraní ante los alemanes.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, anuncia día feriado tras triunfo ante Alemania

La selección de futbol de Paraguay consiguió una histórica victoria en el Mundial 2026 durante la fase de dieciseisavos de final, debido a que derrotó a Alemania en tanda de penales.

El sorpresivo resultado generó la algarabía en toda la nación sudamericana que contagió hasta al propio presidente Santiago Peña, quien festejó con total emoción el triunfo guaraní.

Santiago Peña anuncia día feriado en Paraguay tras triunfo ante Alemania en el Mundial 2026 (@SantiPenap/X)

En el mensaje que difundió en sus redes, Santiago Peña reconoció la perseverancia que mostró la selección paraguaya durante el encuentro, pues dijo que nunca se rindió.

Además, al exhibir su completa alegría por el logro deportivo, el presidente anunció que con motivo del gran resultado que se consiguió en el Mundial 2026, va a ordenar un día feriado en el país.

Feriado en Paraguay por triunfo ante Alemania es oficial

El anuncio que Santiago Peña hizo sobre el día feriado en el país por el triunfo que la selección de Paraguay logró ante Alemania en el Mundial 2026, ha generado una infinidad de reacciones.

Tal es el caso del vicepresidente, Pedro Alliana, quien publicó otro mensaje en el que resaltó que si Santiago Peña se lo autoriza, él mismo firmará el decreto de feriado para hacerlo oficial.

Vicepresidente respalda día feriado en Paraguay tras triunfo ante Alemania en el Mundial 2026 (@AllianaPedro/X)

Minutos más tarde, también a través de X, se emitió la orden oficial con la que se hará realidad el decreto de día feriado que el presidente anunció por la victoria de Paraguay.

“Para conmemorar el épico triunfo de la Selección Paraguaya”, se lee en el documento.