Tras la sorpresiva eliminación de Alemania en el Mundial 2026 frente a Paraguay, su director técnico Julian Nagelsmann aclara su futuro en la selección alemana.

¿Se va de Alemania? No, dijo Julian Nagelsmann en conferencia tras el partido que los eliminó, aclarando su futuro como entrenador de la Mannschaft, descartando dejar el puesto, pese a la derrota en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

“No voy a abandonar solo porque nos han eliminado ahora. Si la Federación Alemana de Fútbol quiere que continúe, voy a continuar”. Julian Nagelsmann, director técnico de la Selección Alemana

“Alemania ya no es lo de antes”: Julian Nagelsmann prevé ajustes

Tras aclarar su continuidad, el director técnico ​​Julian Nagelsmann fue sincero al decir que la Selección de Alemania “ya no es uno de esos equipos de primera línea”, por lo que se requerirán algunos cambios

“No soy alguien que escape de las cosas y esta no es la primera vez, por desgracia, en que las cosas no han salido bien. Hay asuntos en los que no voy a meterme en detalle ahora, pero hay algunos cambios que hacer”. Julian Nagelsmann, director técnico de la Selección Alemana

Cambios de los cuales no precisó ​​Julian Nagelsmann, pero que al parecer se vendrá un reajuste desde la planilla de futbolistas y sus puestos.

“Hay cosas que hay que abordar en el futuro, por ejemplo, no tenemos muchos laterales izquierdos disponibles”. Julian Nagelsmann, director técnico de la Selección Alemana

Julian Nagelsmann reconoce que Alemania “no dio lo suficiente” ante Paraguay

Tras la eliminación del Mundial 2026, Julian Nagelsmann reconoció que Alemania “no dio lo suficiente” ante Paraguay.

“Hay algunos equipos que pueden hacerte daño si no te puedes defender bien, esto duele mucho”, dijo Julian Nagelsmann luego de que los tetracampeones del mundo perdieran en penales 4-3, tras empatar a un gol en el encuentro de los noventa minutos .