La selección de Francia, liderada por Kylian Mbappé, llega como gran favorita a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a una Paraguay que se ha ganado el mote de “mata gigantes” tras eliminar a Alemania.

El duelo de este sábado 4 de julio en Filadelfia promete intensidad: Francia arriba con paso perfecto y un ataque demoledor, mientras que Paraguay apuesta por su férrea defensa y la seguridad de Orlando Gill en el arco. Un choque de estilos rumbo a los cuartos de final.

Francia es amplio favorito para eliminar a Paraguay en el Mundial 2026

Francia, selección dirigida por Didier Deschamps llega con paso perfecto ante Paraguay tras golear 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final con un doblete de Kylian Mbappé.

El ritmo y momento que vive Francia lo hace un temible rival para cualquier selección, incluso para la motivada Paraguay, que eliminó del torneo a la histórica Alemania.

Mbappé es la estrella de Francia en el Mundial 2026 (Yuki Iwamura / AP Photo/Yuki Iwamura)

La muralla guaraní que intentará frenar a Kylian Mbappé y Francia

La selección de Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro, se ganó el mote de “mata gigantes” al eliminar a Alemania, pero el reto para la defensa guaraní crece ante Mbappé y compañía.

La estrategia de Paraguay no tiene secretos y se basa en un bloque bajo muy defensivo, con el portero Orlando Gill como un guardián efectivo.

Mbappé no se confía ante Paraguay rumbo a cuartos de final

A pesar del poderío de Francia, Kylian Mbappé aseguró que Paraguay es un equipo al que hay que tomarse en serio, y descartó que lo encaren con exceso de confianza en los octavos de final del Mundial 2026.

Y Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay sabe que ese elogió puede significar una dura advertencia, ya que comparó el ataque francés con una “tormenta eléctrica” de la que habrá que buscar cómo protegerse.