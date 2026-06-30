aniTras la derrota que sufrió Alemania en el Mundial 2026 ante Paraguay y por la que fue eliminada del certamen, el capitán de teutón, Joshua Kimmich, adviritió que merecían “ser elimindos”.

“No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados” Joshua Kimmich

Así lo sentenció el lateral alemán incluso al señalar que la “Maannschaft” no pudo mostrar una buena versión en ninguno de los partidos que jugó durante su paso en el torneo.

En el mismo sentido, Joshua Kimmich reconoció que a pesar de no haber enfrentado a escuadras de talla mundial, Alemania no se vio como el equipo que suele causar temor.

Kimmich lanza feroz autocrítica tras eliminación de Alemania del Mundial 2026

Tras un triste debut en el que cayó goleada ante Estados Unidos por marcador de 4-1, la selección de Paraguay dio el primer campanazo en el Mundial 2026 al eliminar a Alemania en dieciséisavos de final.

El resultado ha sido sorpresivo para la gran mayoría, salvo para el propio capitán de la selección alemana, Joshua Kimmich, quien luego de la derrota, admitió que merecían caer eliminados.

Lo anterior debido a que el lateral germano declaró ante medios de comunicación que Alemania no tuvo un desempeño óptimo durante el Mundial 2026 y su derrota ante Paraguay fue merecida.

<i>“No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial”</i> Joshua Kimmich

Al lanzar la feroz autocrítica, Kimmich reconoció que incluso desde la fase de grupos enfrentaron muchas dificultades a pesar de que no se enfrentaron a selecciones de renombre.

Cabe destacar que en su paso por el Grupo E, Alemania goleó a Curazao con marcador de 7-1, superó a Costa de Marfil por un muy apretado 2-1 y cerró con una derrota ante Ecuador por 1-2.

"Kimmich":

Por sus comentarios sobre los partidos de Alemania en la #CopaMundialFIFA 2026 pic.twitter.com/QUgZelTSc7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 30, 2026

Alemania no fue la selección temida de siempre, sentencia Kimmich

Al continuar con su contundente autocrítica debido a la eliminación de Alemania del mundial, Joshua Kimmich declaró que una vez más la selección no logró ser el equipo que causa temor.

Al cuestionar incluso la pérdida de identidad de la “Mannschaft”, el capitán teutón dijo que en ninguno de sus partidos lograron ser esa “Alemania temida por los rivales”.

Siguiendo con la postura incisiva, el lateral señaló que les faltó mostrar mayor intensidad, confianza y sobre “mentalidad ganadora” de la que agregó, es justamente lo que define al futbol alemán.

Finalmente, Kimmich admitió que en contraste, Paraguay “luchó con más fe, coraje y determinación”, por lo que su victoria y calificación a octavos de final es totalmente merecida.