La muerte de un aficionado el interior del Estadio Banorte fue informada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México este sábado 28 de marzo.

¿Qué pasó con el aficionado que murió al interior del Estadio Banorte?

De acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el aficionado que murió al interior del Estadio Banorte sufrió una caída.

La dependencia explicó que en la zona de palcos del Estadio Banorte, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa.

Esa acción provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero perdió la vida.

Información en desarrollo....