Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lamentó la muerte de un aficionado, identificado como Adrián Gómez Velázquez, en el partido de reinauguración México vs. Portugal en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, rumbo al Mundial 2026.

“El lamentable fallecimiento de esta persona, que lamentamos mucho, y que se atendió en su momento” Claudia Sheinbaum

No obstante, Claudia Sheinbaum dijo que en general el evento fue un “buen ejercicio” rumbo al Mundial 2026 que se inaugurará en el mismo Estadio Banorte el 11 de junio.

En su conferencia mañanera de este 30 de marzo, la presidenta dijo que el gobierno de México apoyará al gobierno de la CDMX en los puntos pendientes por mejorar.

Claudia Sheinbaum pide buena vibra para la selección mexicana ante abucheos por resultados ante Portugal

Ante los abucheos y críticas contra la selección mexicana por parte de la afición del país, Claudia Sheinbaum pidió buena vibra más allá del resultado 0-0 del sábado 28 de marzo. Apuntó que las críticas son válidas, pero también pidió reconocimiento.

“El público mexicano siempre ha sido muy exigente con la selección. Yo creo que hay que aplaudir el juego del sábado y tener siempre buena vibra con nuestra selección y más allá del resultado…” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que hubo abucheos y cantos de “ole” a favor de Portugal que generaron diversas opiniones.

De la mis manera Javier Aguirre, el seleccionador mexicano, salió entre abucheos y se le suman críticas en redes sociales por un video viral en el que regaña a personal de seguridad por hacerlo caminar un kilómetro porque no permitían la entrada al Estadio Banorte a su sobrino.

Claudia Sheinbaum resalta operativo de movilidad en Estadio Banorte

Claudia Sheinbaum celebró que se haya realizado un operativo de movilidad en el Estadio Banorte en el que se evitó la llegada casi 100 mil vehículos a la zona.

Reconoció que hubo dificultades y quejas pero se facilitó la llegada directa al México vs. Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte.