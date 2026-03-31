La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX arribó al hotel Sevilla Palace, ubicado sobre Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, tras el reporte de una caída desde el piso 21.

Elementos detallaron que un hombre cayó directo al lobby del hotel, presuntamente habría saltado de un momento a otro, según informes.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) llegaron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo.

Autoridades investigan caída de hombre desde hotel en Paseo de la Reforma

Tras el reporte de la caída en el hotel sobre Paseo de la Reforma, elementos de la SSC acordonaron la zona para permitir las labores de emergencia.

Policías capitalinos notificaron al agente del Ministerio Público, quien inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la caída del hombre.

Hotel Sevilla Palace (Hotel Sevilla Palace)

Peritos de la FGJCDMX comenzaron la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, autoridades no han confirmado las causas que llevaron al hombre a caer desde el piso 21 del inmueble ubicado en Paseo de la Reforma.

La Fiscalía capitalina será la encargada de determinar si la caída se trató de un suicidio, accidente u otra situación relacionada con el caso.

El hotel Sevilla Palace permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones y se recaban testimonios de testigos que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

Este hecho se suma a otros casos recientes en la Ciudad de México donde personas han perdido la vida tras caer desde edificios en distintas zonas.

Autoridades reiteraron que será necesario esperar los resultados de las investigaciones para establecer con precisión qué ocurrió en el hotel ubicado en Paseo de la Reforma.