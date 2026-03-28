Como parte del “Operativo Estadio Seguro” por el partido México vs Portugal, las autoridades detuvieron a tres personas en las inmediaciones del Estadio Banorte por presunta reventa.

Los hombres 47, 53 y 58 años de edad fueron llevados al Juez Cívico, para determinar su situación jurídica.

Se reporta la detención de tres personas por reventa en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal

A unas horas de que inicie el partido amistoso en el Estadio Banorte entre México vs Portugal, se reportó la detención de tres hombres de 47, 53 y 58 años de edad.

Personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial aseguró a los hombres por aparentemente ofrecer entradas para el partido de México vs Portugal de manera ilegal.

México vs Portugal: tres detenidos por reventa en el Estadio Banorte (@SSC_CDMX / X )

Las acciones se llevaron a cabo en las inmediaciones del Estadio Banorte sobre Viaducto Tlalpan.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente conforme a la normativa vigente.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre las personas detenidas y es que las autoridades no han informado su identidad.

Por el partido México vs Portugal las autoridades implementaron el “Operativo Estadio Seguro”

Con motivo del partido amistoso entre México vs Portugal las autoridades capitalinas implementaron el “Operativo Estadio Seguro” en el Estadio Banorte.

Este operativo forma parte de las medidas de seguridad desplegadas para garantizar el orden durante el evento deportivo y prevenir actividades ilícitas en la zona.

La Policía Auxiliar de la SSC se encuentra en las inmediaciones del Estadio Banorte y las puertas de acceso para garantizar la seguridad de los aficionados que acudan al partido.

El partido entre México vs Portugal se llevará a cabo este sábado 28 de marzo a las 7 pm (hora del centro de México).