El Estadio Banorte fue bendecido en su reinauguración este sábado 28 de marzo de 2026 por el monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.

“Pidamos también por todos los que van a jugar aquí para que jueguen con alegría, con juego limpio y sobre todo con pasión, sabiendo que el mejor gol de su vida es el amor hacia los demás, que esto sea la oportunidad de jugar en este campo a amar a los demás” Monseñor Francisco Javier Acero Pérez

La ceremonia religiosa ocurre horas antes de que se celebre el partido México vs Portugal hoy 28 de marzo en punto de las 7:00 de la tarde, en el antes conocido como “Estadio Azteca”.

México vs Portugal: Pronóstico y posibles alineaciones del partido amistoso en el Estadio Banorte. (Redacción SDPnoticias)

Monseñor Francisco Javier Acero Pérez pidió por los jugadores que hoy se disputan en el Estadio Banorte

El monseñor Francisco Javier Acero Pérez hizo votos para que el Estadio Banorte sea un lugar que fomente “la unidad, la fraternidad y la paz” en el marco del partido México vs Portugal.

“Que este Estadio Banorte, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, sea un escenario para la armonía, la unidad y el paz” Monseñor Francisco Javier Acero Pérez

El obispo auxiliar también pidió por todas las personas que hicieron posible la realización de este evento deportivo que marca una serie de preparativos rumbo al mundial 2026.

En especial, el monseñor pidió por los jugadores de ambas selecciones, para que jueguen con alegría, con juego limpio y sobre todo con pasión, “sabiendo que el mejor gol de su vida es el amor hacia los demás”.

A su vez, pidió por las autoridades, tanto de del Estadio Banorte, como pues las autoridades civiles, para que sean promotores de la justicia, de la unidad y de la paz.

“Por todos ellos, por todas sus familias, por todos los que de una manera u otra han aportado un granito de esfuerzo con la ausencia del papá o la mamá, el hermano oremos”, agregó