Un bloqueo en Calzada de Tlalpan hacia el Estadio Banorte dejó caos vial, poco antes del inicio del partido México vs Portugal.

El grupo de manifestantes paralizó Calzada de Tlalpan, cerca de la estación General de Anaya de la Línea 2 del Metro CDMX, aunque fue abierta poco después.

Reportan caos vial tras bloqueo en Calzada de Tlalpan hacia el Estadio Banorte

La tarde de este sábado 28 de marzo, se registró un bloqueo en Calzada de Tlalpan hacia el Estadio Banorte por un grupo de manifestantes.

Lo que provocó carga vehicular importante y vehículos varados en Calzada de Tlalpan hacia el sur de la CDMX, previo al partido de México contra Portugal,

Decenas de conductores se vieron forzados a realizar maniobras para buscar alternativas viales y salir del embotellamiento en el que se encontraban.

Incluso, se registró un caos vial a la altura del metro Ermita de la Línea 2.

Bloqueo en Calzada de Tlalpan hacia el Estadio Banorte deja caos vial (Captura de video)

Ante tal situación, policías replegaron entre empujones al contingente que protestaba en el marco del partido de México contra Portugal.

Tras el paso de los manifestantes, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX reportó que la circulación en Calzada de Tlalpan se restablecía.

No obstante, pese a la reapertura de la circulación, reportes indican que hay carga vehicular intensa en Calzada de Tlalpan.

Colectivos y activistas decidieron movilizarse previo a la reapertura del Estadio Banorte.

Ante la expectativa del partido de la Selección Mexicana contra Portugal, diversos contingentes decidieron salir a las calles para visibilizar sus demandas.