Protesta por regreso de animales al Refugio Franciscano en el Estadio Banorte

Manifestantes se dan cita en las inmediaciones del Estadio Banorte para exigir el regreso de perros y gatos al Refugio Franciscano.

Aprovechando la visibilidad del partido México vs Portugal, los simpatizantes del Refugio Franciscano se manifiestan para llamar la atención de las autoridades y la opinión publica.

Previo a México vs Portugal, protestan en el Estadio Banorte para exigir el regreso de los animales al Refugio Franciscano

Previo a México vs Portugal, manifestantes de colectivos animalistas se dieron cita a las afueras del Estadio Banorte para exigir el regreso de perros y gatos al Refugio Franciscano.

"Los animales del Refugio Franciscano merecen regresar" 🐶Activistas que se encuentran afuera del estadio Banorte piden regresar a perritos al Refugio.

📹: Sara Pablo. pic.twitter.com/vpGaKFXnsa — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 28, 2026

“Queremos a los franciscanos de vuelta. Ya pasaron 3 meses. ¿Cuánto tiempo más debe de pasar?”, gritaban los manifestantes.

Exigieron que los animales que permanecen bajo resguardo de autoridades capitalinas sean devueltos al Refugio Franciscano junto a sus cuidadores habituales.

A las afueras del Estadio Banorte se escuchaban consignas como “Los animales merecen regresar con la gente que los conoce”, “Basta ya de maltrato”, “Basta de asesinato” y “Basta de mortandad animal”.

Con pancartas y mantas, los manifestantes condenaron la muerte de 34 perritos del Refugio Franciscano, tras su traslado a los refugios temporales del Gobierno capitalino.

A casi 4 meses del desalojo de 936 animales del Refugio Franciscano, predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, los protestantes exigieron conocer el estado de salud de los animales desalojados.

Manifestantes aseguran que el Refugio Franciscano ya está listo para recibir a los animales que fueron desalojados

Los manifestantes aseguraron que ya adaptaron el Refugio Franciscano como pidieron las autoridades por lo que consideran que ya están listas las instalaciones para el regreso de los animales.

Además, destacaron que los animales no están en mejores condiciones tras su desalojo y piden que regresen al refugio.

El Refugio Franciscano fue desalojado en enero de 2026 por autoridades de la Ciudad de México en un operativo que generó fuerte polémica.

Activistas denunciaron entonces que decenas de animales murieron durante y después del traslado, y que los sobrevivientes fueron distribuidos en diferentes puntos sin un plan claro de adopción o reintegración.

El gobierno capitalino argumentó que el desalojo se debió a condiciones de maltrato y hacinamiento en el predio ubicado en la carretera Mexico-Toluca.

La protesta en el Estadio Banorte transcurrió de forma pacífica y sin incidentes mayores con los aficionados que llegaban al estadio.