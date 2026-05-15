Monterrey ya anunció el cartel del FIFA Fan Festival por el Mundial 2026 que traerá a Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme y más artistas en concierto totalmente gratuitos.

Estos conciertos por el Mundial 2026 que anunció Samuel García, el gobernador de Nuevo León, se realizarán en 21 días de los 34 que se harán los partidos en Monterrey.

Cartel del FIFA Fan Fest del Mundial 2026 es revelado por Samuel García

El gobernador Samuel García aseguró que Monterrey tendría “el mejor” FIFA Fan Fest por ser sede del Mundial 2026 por 34 días, hecho que algunos confirmaron con el cartel que ya fue revelado.

Este es el cartel oficial del Mundial 2026 en Monterrey:

Imagine Dragons: 21 de mayo

Grupo Firme: 24 de junio

Chayanne: 13 de junio

Enrique Iglesias: Sin anunciar

La leyenda: 11 de junio

De parranda: 12 de junio

Caballo dorado: 14 de junio

Genitallica: 18 de junio

La costumbre: 19 de junio

El gran silencio: 20 de junio

Toy Selectah: 23 de junio

Kdts de linares de Homero Guerrero Jr: 27 de junio

The Clssx: 29 de junio

3BallMTY: 30 de junio

Jumbo: 3 de julio

El Malilla: 4 de julio

Los payasonicos: 5 de julio

MC Davo: 10 de julio

La sonora dinamita: 11 de julio

Kevis & Maykyy: 18 de julio

Cartel del FIFA Fan Fest en Monterrey por el Mundial 2026. (@MonterreyFWC26)

Asimismo, se informó que los conciertos en Monterrey se realizarán en el Parque Fundidora.

Conciertos en Monterrey por el Mundial 2026 son gratuitos, pero solo para algunos

Se reveló el cartel de los conciertos que habrá en Monterrey por el Mundial 2026 y aunque Samuel García dijo que serán gratuitos, FIFA Fan Fest ya aclaró que sí, pero no para todos.

Tras la revelación de los conciertos para el Mundial 2026 que prometen ser “auténticos, sustentables y accesibles” se informó que sí serán gratuitos, pero solo para unos cuantos.

El acceso a la zona gratuita será con cupo limitado, mientras que se venderán boletos para Zona Preferente por Ticketmaster a partir del 21 de mayo.