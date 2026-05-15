Monterrey ya anunció el cartel del FIFA Fan Festival por el Mundial 2026 que traerá a Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme y más artistas en concierto totalmente gratuitos.
Estos conciertos por el Mundial 2026 que anunció Samuel García, el gobernador de Nuevo León, se realizarán en 21 días de los 34 que se harán los partidos en Monterrey.
Cartel del FIFA Fan Fest del Mundial 2026 es revelado por Samuel García
El gobernador Samuel García aseguró que Monterrey tendría “el mejor” FIFA Fan Fest por ser sede del Mundial 2026 por 34 días, hecho que algunos confirmaron con el cartel que ya fue revelado.
Este es el cartel oficial del Mundial 2026 en Monterrey:
- Imagine Dragons: 21 de mayo
- Grupo Firme: 24 de junio
- Chayanne: 13 de junio
- Enrique Iglesias: Sin anunciar
- La leyenda: 11 de junio
- De parranda: 12 de junio
- Caballo dorado: 14 de junio
- Genitallica: 18 de junio
- La costumbre: 19 de junio
- El gran silencio: 20 de junio
- Toy Selectah: 23 de junio
- Kdts de linares de Homero Guerrero Jr: 27 de junio
- The Clssx: 29 de junio
- 3BallMTY: 30 de junio
- Jumbo: 3 de julio
- El Malilla: 4 de julio
- Los payasonicos: 5 de julio
- MC Davo: 10 de julio
- La sonora dinamita: 11 de julio
- Kevis & Maykyy: 18 de julio
Asimismo, se informó que los conciertos en Monterrey se realizarán en el Parque Fundidora.
Conciertos en Monterrey por el Mundial 2026 son gratuitos, pero solo para algunos
Se reveló el cartel de los conciertos que habrá en Monterrey por el Mundial 2026 y aunque Samuel García dijo que serán gratuitos, FIFA Fan Fest ya aclaró que sí, pero no para todos.
Tras la revelación de los conciertos para el Mundial 2026 que prometen ser “auténticos, sustentables y accesibles” se informó que sí serán gratuitos, pero solo para unos cuantos.
El acceso a la zona gratuita será con cupo limitado, mientras que se venderán boletos para Zona Preferente por Ticketmaster a partir del 21 de mayo.