Clara Brugada calificó el partido México vs Portugal como un “buen ensayo” rumbo al Mundial 2026, donde la CDMX será sede.

“Fue un ensayo prácticamente para el Gobierno, en movilidad, en seguridad, en todo lo necesario las obras de alrededor del propio Estadio Banorte. Todo lo que organizamos, ha funcionado, ha salido bien.” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Durante el primer Festival Futbolero en el Zócalo, destacó la organización y el operativo de seguridad desplegado con más de 4 mil policías, drones y ambulancias alrededor del Estadio Banorte.

Clara Brugada reconoció el esfuerzo de las dependencias capitalinas y celebró el ambiente festivo que reunió a decenas de familias para apoyar al Tricolor.

Clara Brugada asegura que México vs Portugal fue un buen ensayo rumbo al Mundial 2026

Para Clara Brugada, el México vs Portugal fue un buen ensayo rumbo al Mundial 2026 donde la CDMX será una de las sedes.

Así lo señaló durante su participación en el primer Festival Futbolero en Zócalo CDMX, lugar en el que se transmitió el partido de la Selección Mexicana en pantallas gigantes para todo el público.

Clara Brugada también reconoció el esfuerzo de las secretarías de la CDMX y personal del gobierno que garantizaron que el partido de México vs Portugal salieran bien a nivel de organización.

Para el México vs Portugal en el Estadio Banorte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llevó a cabo un operativo a gran escala.

Desplegando más de 4 mil policías tanto en el recinto como en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula. Además de:

2 drones

1 helicóptero

4 ambulancias

2 moto ambulancias

Así como equipos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Durante el primer Festival Futbolero en Zócalo CDMX con Clara Brugada, se vivió un ambiente festivo, pese al empate de México contra Portugal en el Estadio Banorte.

México vs Portugal fue un buen ensayo rumbo al Mundial 2026: Clara Brugada (@GobCDMX / X)

Decenas de familias, estuvieron atentas a las acciones del juego del Tricolor y lanzaron porras para apoyar a la Selección, incluso al inicio del encuentro los asistentes entonaron el Himno Nacional.

Asimismo, los asistentes al evento organizado por el gobierno capitalino conocieron a la mascota de la Ciudad de México para el Mundial de la FIFA 2026.

A lo largo del evento los visitantes recibieron algunos regalos como balones de fútbol.