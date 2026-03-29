La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) ya investiga la muerte de un aficionado en el Estadio Banorte, ocurrido minutos antes de comenzar el partido amistoso México vs Portugal .

Lamentamos profundamente el fallecimiento de la persona que hoy perdió la vida en el Estadio Ciudad de México. La Fiscalía ya realiza las investigaciones correspondientes" Fiscalía de CDMX

De acuerdo con reportes oficiales, la muerte del aficionado ocurrió luego de que el hombre, en presunto estado de ebriedad, cayera al suelo cuando intentaba brincarse del segundo al primer nivel del Estadio Banorte.

Fiscalia CDMX investiga muerte de aficionado (Rogelio Morales)

Fiscalía de CDMX realizará necropsia de ley y revisión de cámaras

Los primeros informes de la Fiscalía CDMX indicaron que, en las zonas de los palcos, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa del Estadio Banorte.

Esta situación provocó que el aficionado cayera desde la zona de los palcos hasta la planta baja, en el área del estacionamiento, impactándose mortalmente contra el suelo.

El personal médico arribó rápidamente al sitio para evaluar su estado de salud, pero desafortunadamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la zona de palcos del inmueble, desde donde la persona cayó hasta el área de estacionamiento, ocasionándole la pérdida de la vida. Fiscalía CDMX

Se informó que, desde el primer momento, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación, acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

El área fue acordonada y se realizó el levantamiento de indicios por parte de peritos especializados en criminalística, fotografía y medicina forense, además de realizar trabajos de análisis de cámaras de videovigilancia del Estadio Banorte.

De igual forma, se encuentra en curso el protocolo de necropsia de ley, a fin de establecer con certeza la causa de la muerte, así como las condiciones físicas del aficionado al momento de la caída.