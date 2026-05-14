Sevilla vs Real Madrid juegan el domingo 17 de mayo en la Jornada 37 de LaLiga. Pronóstico 0-1 a favor de los merengues en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Sevilla vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Sevilla vs Real Madrid es victoria para los merengues por marcador 0-1 en la Jornada 37 de la LaLiga.

Pronóstico: Sevilla 0-1 Real Madrid.

Sevilla vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Sevilla vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 37 de LaLiga.

Sevilla

Portero: Vlachodimos

Defensas: Castrín, Kike Salas, Carmona y Suazo

Mediocampistas: Gudelj, Agoumé, Vargas y Oso

Delanteros: Maupay y Adams

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Huijsen

Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Pitarch

Delantero: Vinícius Jr.

Sevilla vs Real Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 37 de LaLiga

La Jornada 37 de LaLiga enfrenta al Sevilla vs Real Madrid este domingo 17 de mayo a partir de las 11 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Sevilla vs Real Madrid

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Fase: Jornada 37

Torneo: LaLiga

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Ramón Sánchez-Pizjuán Transmisión: SKY Sports

Sevilla vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 37 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 37 de LaLiga ante Sevilla, luego de perder el título con el FC Barcelona y de enfrentar al Real Oviedo.

Ante el Sevilla y en el resto del calendario, los jugadores del Real Madrid se juegan buena parte de su futuro, y muchos de ellos ya estarán pensando en el Mundial 2026.