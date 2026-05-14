Sevilla vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga.

Sevilla vs Real Madrid juegan el domingo 17 de mayo en la Jornada 37 de LaLiga. Pronóstico 0-1 a favor de los merengues en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Sevilla vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido Sevilla vs Real Madrid es victoria para los merengues por marcador 0-1 en la Jornada 37 de la LaLiga.
Pronóstico: Sevilla 0-1 Real Madrid.
Sevilla vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Sevilla vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 37 de LaLiga.
Sevilla
- Portero: Vlachodimos
- Defensas: Castrín, Kike Salas, Carmona y Suazo
- Mediocampistas: Gudelj, Agoumé, Vargas y Oso
- Delanteros: Maupay y Adams
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Huijsen
- Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Pitarch
- Delantero: Vinícius Jr.
Sevilla vs Real Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 37 de LaLiga
La Jornada 37 de LaLiga enfrenta al Sevilla vs Real Madrid este domingo 17 de mayo a partir de las 11 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Sevilla vs Real Madrid
- Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026
- Fase: Jornada 37
- Torneo: LaLiga
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 37 de LaLiga?
Real Madrid llega al partido de la Jornada 37 de LaLiga ante Sevilla, luego de perder el título con el FC Barcelona y de enfrentar al Real Oviedo.
Ante el Sevilla y en el resto del calendario, los jugadores del Real Madrid se juegan buena parte de su futuro, y muchos de ellos ya estarán pensando en el Mundial 2026.