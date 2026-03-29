Previo al partido México contra Portugal en el Estadio Banorte, madres buscadoras encabezadas por Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García, protestan por crisis de desapariciones en México.

Con pancartas y consignas, la mamá de de Ana Amelí y otras más señalaron que mientras unos celebran el fútbol, ellas lloran por sus familiares ausentes e irrumpieron en las inmediaciones del recinto para exigir justicia y visibilizar.

La protesta busca llamar la atención de autoridades y ciudadanía sobre la inseguridad en zonas como el Ajusco, donde desapareció Ana Amelí en 2025.

Madre de Ana Amelí encabeza protesta por desaparecidos rumbo al Estadio Banorte

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, encabeza uno de los contingentes de protesta que llegaron al Estadio Banorte de la CDMX.

🗣️ DENUNCIAN CRISIS DE INSEGURIDAD Y DESAPARICIONES



Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García, afirmó que la protesta busca visibilizar la crisis de inseguridad y desapariciones en México, previo al partido México vs Portugal en el Estadio Banorte

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Junto con diversas madres buscadoras, Vanessa Gámez, se encuentra demandado justicia en las inmediaciones del “Coloso de Santa Úrsula” que abrió sus puertas para el partido de la Selección Mexicana contra el combinado de Portugal.

En declaraciones para los medios, la madre de Ana Amelí García, expresó que la protesta tiene el objetivo de visibilizar ante el mundo, la crisis de inseguridad y desapariciones de jóvenes que hay en México.

“Esta oportunidad para nosotros significa que el mundo realmente vea que sí tenemos una crisis de inseguridad y desapariciones. Y que si los turistas vienen y algo les pasa, los ministerios públicos y las policías de investigación no serán capaces de encontrarlos.” Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí

Vanessa Gámez hizo un llamado a las autoridades, como representantes del Estado, para que atiendan a las madres buscadoras.

Ana Amelí, de 19 años de edad, desapareció el 20 de julio de 2025 en el Ajusco.

Sin embargo, Vanessa Gámez reconoció que su caso sigue como en los primeros días, aunque las investigaciones continúan.

La madre de Ana Amelí indicó que no tienen pistas de qué pudo haberle pasado a su hija.

En ese sentido, Vanessa Gámez exhortó a la ciudadanía para evitar esas zonas del Ajusco, que de acuerdo con sus declaraciones, están tomadas por el crimen organizado.

Previo al partido de México vs Portugal, la madre de Ana Amelí aseveró que mientras adentro en el Estadio Banorte unos celebran, ellas lloran por sus familiares desaparecidos.