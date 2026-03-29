Familiares de personas desaparecidas llenaron los alrededores del Estadio Banorte con fichas de búsqueda en el marco del partido amistoso México vs Portugal que se celebra hoy 28 de marzo de 2026.

“México campeón en desaparición” y “Mientras adentro celebran, afuera lloramos la ausencia de uno de nuestros hijos”, fueron algunos de los letreros de protesta mostrados a las afueras del Estadio Banorte.

Estadio Banorte: familiares llenan el lugar con fichas de búsqueda (Especial)

Familiares de personas desaparecidas marcharon a las afueras del Estadio Banorte

Colectivos de familiares de personas desaparecidas colocaron fichas de búsqueda cerca del Estadio Banorte, así como en el Muro de la Memoria para la Verdad y la Justicia en el Centro de Atención Integral.

Entre gritos de justicia y pancartas, las familias reclamaron que el Gobierno de México haya dado mayor importancia a la realización de un partido de futbol que a las fichas de búsqueda.

“Les importa más la inauguración de un pinche estadio que los más de 133 mil personas desaparecidas. Son unos mañosos porque los medios de comunicación ahora están allá empecinados para ver la inauguración de un estadio Familias de personas desaparecidas

En otras pancartas, contingentes de madres buscadores en CDMX denunciaron que, a menos de 15 kilómetros del Estadio Banorte, han desaparecido más de 300 personas.

Protesta de madres buscadoras por desaparecidos llegan Estadio Banorte (Captura de video)

En la protesta participaron, solo por mencionar:

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García, desaparecida desde julio del año pasado

Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, desaparecido hace casi seis meses en Sinaloa

Padres de Jeshua Lechuga, desaparecido en Cuautitlán en noviembre del 2025

Destacó que, durante la protesta pacífica, los asistentes también entregaron fichas de búsqueda a quienes llegaron al partido.

Estadio Banorte: familiares llenan el lugar con fichas de búsqueda (Especial)

“No somos 43 mil, nos faltan más de 133 mil”, reclaman manifestantes

Durante la marcha, colectivos de familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras independientes rechazaron los últimos datos de desapariciones que dio el Gobierno Federal.

Esto, porque se aseguró que la actual administración solo cuenta con datos suficientes de 43 mil 128 personas, pese a que se contabilizan más de 132 mil desapariciones en México en registros.

“Manifestamos nuestra total indignación. No somos 43 mil, nos faltan más de 133 mil, más la cifra negra”, reclamaron.