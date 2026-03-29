Usuarios en redes sociales denunciaron la presencia de franeleros en calles del Estadio Banorte, quienes supuestamente cobraban hasta 500 pesos por un lugar de estacionamiento.

De acuerdo con denuncias vecinales, los franeleros fueron vistos en la calle Coscomate, desde Periférico hasta Xontepec, en el marco del partido amistoso México vs Portugal.

Los reportes ocurren luego de que el Estadio Banorte diera a conocer que no habría estacionamientos para los asistentes del partido hoy 28 de marzo, situación que habría sido aprovechada para realizar esta actividad.

Franeleros cobraban entre 300 a 500 pesos por estacionamiento en calles del Estadio Banorte

Según reportes, minutos antes de celebrarse el partido México vs Portugal, en el Estadio Banorte, decenas de franeleros se apoderaron de calles aledañas al recinto.

Se reportó que los cobros de franeleros iban de 300 a 500 pesos por permitir el estacionamiento individual a asistentes.

En tanto, grupos de franeleros fueron vistos sobre Calzada de Tlalpan entre División del Norte y la estación del Tren Ligero El Vergel.

Usuarios denunciaron que, a pesar de ser una actividad irregular, algunos franeleros ofrecían sus servicios aun frente a elementos de tránsito.

Es de recordar que, en agosto de 2025, el Congreso de la CDMX aprobó sanciones de 24 a 36 horas de arresto para quienes aparten espacios o exijan pagos por estacionar vehículos en la calle.