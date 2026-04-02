La Liga MX informó que la FIFA otorgó una prórroga para la entrega de los tres estadios mexicanos que serán sede del Mundial 2026.

De acuerdo con el comunicado, el Estadio Banorte y el Estadio Akron podrán ser utilizados hasta el 13 de mayo, mientras que el Estadio BBVA tendrá como fecha límite el 17 del mismo mes.

Con esta extensión, se busca garantizar que los inmuebles cumplan con los estándares internacionales y estén listos para recibir partidos del Mundial 2026.

FIFA autoriza extensión de entrega de estadios para el Mundial 2026. (comunicado liga mx)

Liga MX podrá utilizar los estadios mundialistas para la Liguilla

Con dicho anuncio, la Liga MX podrá utilizar el Estadio Banorte, el Estadio Akron y el Estadio BBVA para lo que resta del Clausura 2026 del futbol mexicano.

Tanto América, Chivas y Rayados podrán seguir disputando sus partidos como locales para las próximas jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX, así como la Liguilla del futbol mexicano, pero no hasta la final.

La Liga MX culmina el Clausura 2026 en 24 de mayo con la celebración de la Gran Final, por lo que en caso de que América, Chivas y Rayados califiquen a la Liguilla, podrán utilizar sus estadios hasta las semifinales que se disputarían del 13 al 17 de mayo.

¿Cuándo regresa el América al Estadio Banorte?

En medio del anuncio de la Liga MX con la extensión del uso de estadios mundialistas, el América, que se encontraba jugando sus partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, regresará al Estadio Banorte.

Específicamente será el 11 de abril de 2026 cuando América vuelva a jugar en el Estadio Banorte ante Cruz Azul, como parte del encuentro del Clausura 2026 de la Liga MX.