Una mujer murió luego de caer desde una altura aproximada 8 metros durante el concierto de Edén Muñoz en la Arena GNP Seguros, en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con reportes oficiales, la víctima identificada como Viridiana “N”, de 44 años y originaria de Chilpancingo, Guerrero, se encontraba en la zona Platino del concierto de Edén Muñoz, cuando ocurrió el accidente.

¿Cómo ocurrió la caída en concierto de Edén Muñoz?

Una mujer murió durante el concierto que dio Edén Muñoz en la Arena GNP en Acapulco, Guerrero, tras una caída de 8 metros aproximadamente.

Los primeros informes señalan que la mujer resbaló presuntamente con una lata de aluminio, lo que provocó que cayera desde la parte alta hacia el área inferior del recinto.

Testigos indicaron que la víctima estaba acompañada de su esposo al momento del incidente; posteriormente, los paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención inmediata y la trasladaron a un hospital.

Sin embargo, más tarde se confirmó su muerte debido a las lesiones sufridas tras la caída en la Arena GNP en Acapulco, Guerrero.

Muere mujer en concierto de Edén Muñoz en Acapulco (Especial )

Ante lo ocurrido en el concierto de Edén Muñoz, las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Además del accidente en donde la mujer murió tras caer en la Arena GNP, reportes locales señalaron que durante el concierto de Edén Muñoz también se registraron algunas peleas entre asistentes, lo que requirió la intervención de elementos de seguridad.

Hasta el momento, no se ha informado sobre responsabilidades directas por el hecho ocurrido en la Arena GNP durante el evento musical.