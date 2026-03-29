Se confirmó que Adrián Gómez Velázquez, de 26 años, fue el aficionado que murió este sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, minutos antes del partido México vs Portugal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el joven intentó descender de los palcos brincando por la parte externa y cayó desde 14 metros de altura.

Aunque recibió atención médica inmediata, perdió la vida. Testigos señalaron que se dirigía a los sanitarios cuando ocurrió el fatal accidente.

Identifican a aficionado muerto en Estadio Banorte (Captura de pantalaa)

¿Cómo murió el aficionado en el Estadio Banorte?

De acuerdo con información de la La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la muerte del aficionado en el Estadio Banorte, ocurrió cuando el ahora fallecido intentó descender de los palcos brincando por la parte externa y cayó hasta la planta baja.

Aunque fue atendido por personal médico, los esfuerzos fueron insuficientes ya que el aficionado murió debido a los estragos sufridos en su cuerpo por el impacto.

Muere aficionado en reapertura del Estadio Banorte (Especial)

¿Por qué cayó el aficionado que murió en el Estadio Banorte?

Más tarde trascendió que el aficionado que murió en el Estadio Banorte se dirigía a los sanitarios del inmueble y poco tiempo después ocurrió el accidente que le costó la vida.

Según la versión de una acompañante del aficionado que murió en el Estadio Banorte, éste buscó evitar el trayecto de la rampa rumbo a los sanitarios, así que subió a un muro desde donde cayó 14 metros.

La caída fue fatal y aunque fue auxiliado no fue posible salvarle la vida al aficionado que acudió al partido México vs Portugal.

Hasta el momento de escribir esta nota no existía una postura por parte de la administración del Estadio Banorte.