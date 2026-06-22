La Selección Argentina de Lionel Messi derrotó 2-0 a Austria en el Mundial 2026 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda como líder del Grupo J.

Marcador: Argentina 2-0 Austria

El capitán albiceleste fue protagonista absoluto: falló un penalti al minuto 8, pero se reivindicó con goles al 38 y 94, alcanzando 18 tantos en Copas del Mundo y consolidándose como máximo anotador histórico del torneo.

Con seis puntos, Argentina prácticamente amarró el primer lugar del sector y cerrará la fase de grupos ante Jordania.

Argentina vs Austria: así fue el partido del Grupo J del Mundial 2026

El partido Argentina vs Austria terminó con victoria 1-0 a favor de los sudamericanos que suman dos triunfos en el Mundial 2026.

Austria logró mantenerse solo un gol abajo de Argentina, pero la selección de Lionel Messi dominó el partido en el Estadio de Dallas.

Goles y situaciones del partido Argentina vs Austria:

Minuto 8: Penalti a favor de Argentina que falla Lionel Messi

Minuto 38: Gol de Lionel Messi para darle la ventaja a Argentina vs Austria

Minuto 94: Gol de Lionel Messi para el 2-0 de Argentina

Lionel Messi anotó el 1-0 para Argentina vs Austria (ESPECIAL)

Así va el Grupo J del Mundial 2026 tras la victoria de Argentina vs Austria

Argentina llegó a 6 puntos en el liderato del Grupo J del Mundial 2026, y con ello amarró su pase a la siguiente ronda.

Será difícil que Argentina pierda el primer lugar del sector, pues cierra la fase de grupos ante Jordania.

Grupo J

Argentina | 6 puntos

Austria | 3 puntos

Jordania | o puntos

Argelia | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Argentina y Austria en el Mundial 2026?

Argentina y Austria juegan en la Jornada 3 del Mundial 2026 el sábado 27 de junio en el último día de actividades de la fase de grupos.

Jordania vs Argentina y Argelia vs Austria serán los partidos del Grupo J en la Jornada 3 del Mundial 2026.