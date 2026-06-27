En algo que nadie veía venir y que rompe todas las quinielas, Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Esto tras quedar Cabo Verde como segundo de su grupo en el Mundial 2026 tras la eliminación de Uruguay a manos de España, selecciones que se veían como las posibles rivales de Argentina.

Cabo Verde hace historia y clasifica a los dieciseisavos del Mundial 2026. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

Cabo Verde firmó tres empates que lo llevan a enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

Cabo Verde tuvo una fase de grupos destacada en el Mundial 2026, con tres empates que le dan 3 puntos, mismos que lo llevan a enfrentar a Argentina en dieciseisavos de final.

No solo eso, Cabo Verde se afianza como una de las mejores defensas del Mundial 2026, recibiendo solo 2 goles en contra en el empate ante Uruguay.

Sus partidos ante España y Arabia Saudita terminaron 0-0, siendo la figura el portero Vozinha, quien se ha destacado como uno de los más efectivos en esta fase.

Con estos resultados consiguió quedarse con el segundo lugar del Grupo H, solo por detrás de España, una de las escuadras favoritas a llevarse la copa.

Ahora enfrentará su compromiso más importante ante el campeón defensor, Argentina, en una participación histórica para el combinado africano.

Cabo Verde hace historia al avanzar a la fase final en su debut mundialista. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

Derrota de Uruguay abrió el camino para Cabo Verde vs Argentina en el Mundial 2026

La clasificación de Cabo Verde y su enfrentamiento contra Argentina también se debió a la derrota de Uruguay ante España en el Mundial 2026.

Uruguay, que partía como una de las favoritas del grupo, perdió 1-0 ante España, lo que la dejó eliminada del Mundial 2026 con tan solo 2 puntos.

En este momento ya es considerada una de las decepciones de la competencia, pues no pudieron ganar ni siquiera un partido, empatando con Cabo Verde y Arabia Saudita.

Además de tener una diferencia de -1 gol lo que los deja en tercer lugar del Grupo H, solo superando a Arabia Saudita que tiene más goles en contra, aunque los mismos puntos.