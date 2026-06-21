El Mundial 2026 culmina su fase de grupos entre el lunes 22 y el sábado 27 de junio, con un total de 32 partidos programados en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Lunes 22 de junio | Argentina vs Austria, Francia vs Irak, Noruega vs Senegal y Jordania vs Argelia

Martes 23 de junio | Portugal vs Uzbekistán, Inglaterra vs Ghana, Panamá vs Croacia y Colombia vs Congo

Miércoles 24 de junio | Suiza vs Canadá, Bosnia vs Catar, Marruecos vs Haití, Escocia vs Brasil, Sudáfrica vs Corea y México vs Chequia

Jueves 25 de junio | Curazao vs Costa de Marfil, Ecuador vs Alemania, Túnez vs Países Bajos, Japón vs Suecia, Turquía vs Estados Unidos y Paraguay vs Australia

Viernes 26 de junio | Noruega vs Francia, Senegal vs Irak, Cabo Verde vs Arabia, Uruguay vs España, Nueva Zelanda vs Bélgica y Egipto vs Irán

Sábado 27 de junio | Panamá vs Inglaterra, Croacia vs Ghana, Colombia vs Portugal, Congo vs Uzbekistán, Argelia vs Austria, Jordania vs Argentina

Entre los duelos más atractivos del calendario de partidos destacan Ecuador vs Alemania y Colombia vs Portugal, que prometen emociones de alto nivel.

Calendario del Mundial 2026: Lunes 22 de junio

Argentina vs Austria, Francia vs Irak, Noruega vs Senegal y Jordania vs Argelia, son los partidos del lunes 22 de junio en el Mundial 2026:

Argentina vs Austria | 11 horas | Estadio Dallas Francia vs Irak | 15 horas | Estadio Filadelfia Noruega vs Senegal | 18 horas | Estadio Nueva York Jordania vs Argelia | 21 horas | Estadio San Francisco

Argentina abre y cierra la última semana de la fase de grupos del Mundial 2026 (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

Calendario del Mundial 2026: Martes 23 de junio

Portugal vs Uzbekistán, Inglaterra vs Ghana, Panamá vs Croacia y Panamá vs Croacia continúan su participación en el Mundial 2026, el martes 23 de junio.

Portugal vs Uzbekistán | 11 horas | Estadio Houston Inglaterra vs Ghana | 14 horas | Estadio Boston Panamá vs Croacia | 17 horas | Estadio Kansas City Colombia vs Congo | 20 horas | Estadio Guadalajara

Harry Kane anotó doblete en la victoria de Inglaterra ante Croacia, como parte de la Jornada 1 del Mundial 2026. (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Calendario del Mundial 2026: Miércoles 24 de junio

México vs Chequia estelarizan la jornada del miércoles 24 de junio en el Mundial 2026, que incluye los partidos Suiza vs Canadá, Bosnia vs Catar, Marruecos vs Haití, Escocia vs Brasil y Sudáfrica vs Corea.

Suiza vs Canadá | 13 horas | Estadio Vancouver Bosnia vs Catar | 13 horas | Estadio Seattle Marruecos vs Haití | 16 horas | Estadio Atlanta Escocia vs Brasil | 16 horas | Estadio Miami Sudáfrica vs Corea | 19 horas | Estadio Monterrey México vs Chequia | 19 horas | Estadio Ciudad de México

Guillermo Ochoa apunta a ser titular ante Chequia tras posible acuerdo con Javier Aguirre. (Paul Childs / REUTERS)

Calendario del Mundial 2026: Jueves 25 de junio

El partido Ecuador vs Alemania destaca en la jornada del jueves 25 de junio en el calendario del Mundial 2026.

Curazao vs Costa de Marfil | 14 horas | Estadio Filadelfia Ecuador vs Alemania | 14 horas | Estadio Nueva York Túnez vs Países Bajos | 15 horas | Estadio Kansas City Japón vs Suecia | 17 horas | Estadio Dallas Turquía vs Estados Unidos | 20 horas | Estadio Los Ángeles Paraguay vs Australia | 20 horas | Estadio San Francisco

Alemania goleó a Curazao en su debut en el Mundial 2026 (Karen Warren / AP Photo/Karen Warren)

Calendario del Mundial 2026: Viernes 26 de junio

Noruega vs Francia y Uruguay vs España son los partidos más atractivos en el calendario del Mundial 2026 el viernes 26 de junio.

Noruega vs Francia | 13 horas | Estadio Boston Senegal vs Irak | 13 horas | Estadio Toronto Cabo Verde vs Arabia | 18 horas | Estadio Houston Uruguay vs España | 18 horas | Estadio Guadalajara Nueva Zelanda vs Bélgica | 21 horas | Estadio Vancouver Egipto vs Irán | 21 horas | Estadio Seattle

Mbappé va por más goles en el Mundial 2026. (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

Calendario del Mundial 2026: Sábado 27 de junio

Con seis partidos cierra el calendario de la fase de grupos del Mundial 2026, este sábado 27 de junio.

Panamá vs Inglaterra | 15 horas | Estadio Nueva York

Croacia vs Ghana | 15 horas | Estadio Filadelfia

Colombia vs Portugal | 17:30 horas | Estadio Miami

| 17:30 horas | Estadio Miami Congo vs Uzbekistán| 17:30 horas | Estadio Atlanta

Argelia vs Austria | 20 horas | Estadio Kansas City

Jordania vs Argentina | 20 horas | Estadio Dallas