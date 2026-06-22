Lionel Messi y Diego Maradona quedaron unidos por una fecha histórica: el 22 de junio.

“Estoy muy feliz por el triunfo sobre todo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene. Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros” Lionel Messi, jugador de Argentina

Cuarenta años después del “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios” en el Estadio Azteca en 1986, Messi alcanzó la inmortalidad goleadora el 22 de junio de 2026 en Dallas, al marcar dos tantos frente a Austria y convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 18 goles.

Dos gestas separadas por cuatro décadas que consolidan a Lionel Messi y Diego Maradona como leyendas eternas del futbol argentino.

Messi anotó dos goles en la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria (Eduardo Díaz)

Messi alcanzó la inmortalidad goleadora

Lionel Messi está a punto de cumplir 39 años de edad, y este lunes 22 de junio anotó los dos goles de la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria.

Con esos goles, Messi y Argentina se metieron en la siguiente ronda del Mundial 2026 para aumentar a 18 su cosecha en seis mundiales disputados.

Messi superó con esa actuación al alemán Miroslav Klose, dueño del récord de 16 goles desde el Mundial 2014.

Diego Armando Maradona ganó el Mundial 2026 (Especial)

El inolvidable 22 de junio de Maradona en el Estadio Azteca

Cuarenta años atrás, el Estadio Azteca fue el escenario de una tarde inolvidable pintada por Diego Armando Maradona, quien anotó a Inglaterra el llamado “Gol del siglo” por la FIFA.

El entonces capitán argentino dejó tenido sobre la cancha del Estadio Azteca a sus rivales ingleses, el último de ellos el legendario arquero Peter Shilton, para anotar el 2-1 a favor de la Albiceleste.

Ese día, Maradona también anotó los dos goles de Argentina, pues fue autor de la polémica “Mano de Dios”.

Este jueves 22 de junio de 2026, Messi falló un penalti antes de hacer dos tantos, momento que así vivió el “10″.