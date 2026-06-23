La Selección de Jordania enfrentó a Argelia en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo J de la competencia.
Marcador: Jordania 1-2 Argelia.
Jordania vs Argelia: así fue el partido del Grupo J del Mundial 2026
El partido Jordania vs Argelia en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección de Medio Oriente.
Así fueron los goles del partido Jordania vs Argelia:
- Minuto 36: Gol de Nizar Al-Rashdan (Jordania)
- Minuto 69: Gol de Nadhir Benbouali (Argelia)
- Minuto 82: Gol de Amine Gouiri (Argelia)
¿Cómo va el Grupo J del Mundial 2026?
Tras el partido Jordania vs Argelia, así va la clasificación del Grupo I del Mundial 2026.
Así va el Grupo J:
- Argentina | 6 puntos
- Austria | 3 puntos
- Argelia | 3 puntos
- Jordania | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Jordania vs Argelia en el Mundial 2026?
Jordania y Argelia vuelven a jugar en el Mundial 2026 el viernes 26 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.
Jordania enfrentará a la selección de Argentina, mientras que Argelia vs Austria será el otro partido del Grupo J del Mundial 2026.