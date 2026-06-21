La Jornada 2 del Mundial 2026 concluye el martes 23 de junio con saldo positivo para México, Canadá, Brasil, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos, que ganaron en sus respectivos grupos.

La clasificación muestra a varias selecciones favoritas en la cima, aunque también hubo sorpresas como el empate de Ecuador vs Curazao y la igualada de Bélgica vs Irán.

Tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 2 del Mundial 2026

A continuación te compartimos la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 2:

Grupo A

México | 6 puntos

| 6 puntos Corea del Sur | 3 puntos

Chequia | 1 puntos

Sudáfrica | 1 puntos

Grupo B

Canadá | 4 puntos

| 4 puntos Suiza | 4 puntos

Bosnia | 1 punto

Catar | 1 punto

Grupo C

Brasil | 4 puntos

| 4 puntos Marruecos | 4 puntos

Escocia| 3 puntos

Haití | 0 punto

Grupo D

Estados Unidos | 6 puntos

| 6 puntos Australia | 3 puntos

Paraguay | 3 puntos

Turquía | 0 puntos

Grupo E

Alemania | 6 puntos

| 6 puntos Costa de Marfil | 3 puntos

| 3 puntos Ecuador | 1 punto

Curazao | 1 punto

Grupo F

Países Bajos | 4 puntos

| 4 puntos Japón | 4 puntos

| 4 puntos Suecia | 3 puntos

Túnez | 0 puntos

Grupo G

Irán | 2 puntos

| 2 puntos Bélgica | 2 puntos

| 2 puntos Nueva Zelanda | 1 punto

Egipto | 1 punto

Grupo H

España | 4 puntos

| 4 puntos Arabia Saudita | 1 punto

Uruguay | 1 punto

Cabo Verde | 1 punto

Grupo I:

Noruega | 3 puntos

| 3 puntos Francia | 3 puntos

| 3 puntos Senegal | 0 puntos

Irak | 0 puntos

Grupo J

Argentina | 3 puntos

| 3 puntos Austria | 3 puntos

| 3 puntos Jordania | 0 puntos

Argelia | 0 puntos

Grupo K

Colombia | 3 puntos

| 3 puntos RD Congo | 1 punto

Portugal | 1 punto

Uzbekistán | 0 puntos

Grupo L

Inglaterra | 3 puntos

| 3 puntos Ghana | 3 puntos

| 3 puntos Panamá | 0 puntos

Croacia | 0 puntos

España venció a Arabia Saudita en la Jornada 2. (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

Las sorpresas de la Jornada 2 del Mundial 2026

El empate 0-0 de Bélgica ante Irán es hasta ahora la mayor sorpresa en el Mundial 2026 durante la fase de grupos en la Jornada 2.

Aunque de menor peso, la igualada de Ecuador frente a Curazao, también causó sorpresa.