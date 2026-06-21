La Jornada 2 del Mundial 2026 concluye el martes 23 de junio con saldo positivo para México, Canadá, Brasil, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos, que ganaron en sus respectivos grupos.

La clasificación muestra a varias selecciones favoritas en la cima, aunque también hubo sorpresas como el empate de Ecuador vs Curazao y la igualada de Bélgica vs Irán.

Tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 2 del Mundial 2026

A continuación te compartimos la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 2:

Grupo A

  • México | 6 puntos
  • Corea del Sur | 3 puntos
  • Chequia | 1 puntos
  • Sudáfrica | 1 puntos

Grupo B

  • Canadá | 4 puntos
  • Suiza | 4 puntos
  • Bosnia | 1 punto
  • Catar | 1 punto

Grupo C

  • Brasil | 4 puntos
  • Marruecos | 4 puntos
  • Escocia| 3 puntos
  • Haití | 0 punto

Grupo D

  • Estados Unidos | 6 puntos
  • Australia | 3 puntos
  • Paraguay | 3 puntos
  • Turquía | 0 puntos

Grupo E

  • Alemania | 6 puntos
  • Costa de Marfil | 3 puntos
  • Ecuador | 1 punto
  • Curazao | 1 punto

Grupo F

  • Países Bajos | 4 puntos
  • Japón | 4 puntos
  • Suecia | 3 puntos
  • Túnez | 0 puntos

Grupo G

  • Irán | 2 puntos
  • Bélgica | 2 puntos
  • Nueva Zelanda | 1 punto
  • Egipto | 1 punto

Grupo H

  • España | 4 puntos
  • Arabia Saudita | 1 punto
  • Uruguay | 1 punto
  • Cabo Verde | 1 punto

Grupo I:

  • Noruega | 3 puntos
  • Francia | 3 puntos
  • Senegal | 0 puntos
  • Irak | 0 puntos

Grupo J

  • Argentina | 3 puntos
  • Austria | 3 puntos
  • Jordania | 0 puntos
  • Argelia | 0 puntos

Grupo K

  • Colombia | 3 puntos
  • RD Congo | 1 punto
  • Portugal | 1 punto
  • Uzbekistán | 0 puntos

Grupo L

  • Inglaterra | 3 puntos
  • Ghana | 3 puntos
  • Panamá | 0 puntos
  • Croacia | 0 puntos
España venció a Arabia Saudita en la Jornada 2.
España venció a Arabia Saudita en la Jornada 2. (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

Las sorpresas de la Jornada 2 del Mundial 2026

El empate 0-0 de Bélgica ante Irán es hasta ahora la mayor sorpresa en el Mundial 2026 durante la fase de grupos en la Jornada 2.

Aunque de menor peso, la igualada de Ecuador frente a Curazao, también causó sorpresa.