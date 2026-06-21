La Jornada 2 del Mundial 2026 concluye el martes 23 de junio con saldo positivo para México, Canadá, Brasil, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos, que ganaron en sus respectivos grupos.
La clasificación muestra a varias selecciones favoritas en la cima, aunque también hubo sorpresas como el empate de Ecuador vs Curazao y la igualada de Bélgica vs Irán.
Tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 2 del Mundial 2026
A continuación te compartimos la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 2:
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Irán y Bélgica empatan y dejan todo para la última jornada del Grupo G
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Países Bajos encamina su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026
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España despierta y queda a un paso de la clasificación en el Mundial 2026
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Alemania remonta y clasifica a la siguiente ronda del Mundial 2026
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Japón golea a Túnez y los elimina del Mundial 2026
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Brasil no perdona y golea a Haití para ser líder del Grupo C
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Ecuador se juega la clasificación ante Alemania en el Mundial 2026
Grupo A
- México | 6 puntos
- Corea del Sur | 3 puntos
- Chequia | 1 puntos
- Sudáfrica | 1 puntos
Grupo B
- Canadá | 4 puntos
- Suiza | 4 puntos
- Bosnia | 1 punto
- Catar | 1 punto
Grupo C
- Brasil | 4 puntos
- Marruecos | 4 puntos
- Escocia| 3 puntos
- Haití | 0 punto
Grupo D
- Estados Unidos | 6 puntos
- Australia | 3 puntos
- Paraguay | 3 puntos
- Turquía | 0 puntos
Grupo E
- Alemania | 6 puntos
- Costa de Marfil | 3 puntos
- Ecuador | 1 punto
- Curazao | 1 punto
Grupo F
- Países Bajos | 4 puntos
- Japón | 4 puntos
- Suecia | 3 puntos
- Túnez | 0 puntos
Grupo G
- Irán | 2 puntos
- Bélgica | 2 puntos
- Nueva Zelanda | 1 punto
- Egipto | 1 punto
Grupo H
- España | 4 puntos
- Arabia Saudita | 1 punto
- Uruguay | 1 punto
- Cabo Verde | 1 punto
Grupo I:
- Noruega | 3 puntos
- Francia | 3 puntos
- Senegal | 0 puntos
- Irak | 0 puntos
Grupo J
- Argentina | 3 puntos
- Austria | 3 puntos
- Jordania | 0 puntos
- Argelia | 0 puntos
Grupo K
- Colombia | 3 puntos
- RD Congo | 1 punto
- Portugal | 1 punto
- Uzbekistán | 0 puntos
Grupo L
- Inglaterra | 3 puntos
- Ghana | 3 puntos
- Panamá | 0 puntos
- Croacia | 0 puntos
Las sorpresas de la Jornada 2 del Mundial 2026
El empate 0-0 de Bélgica ante Irán es hasta ahora la mayor sorpresa en el Mundial 2026 durante la fase de grupos en la Jornada 2.
Aunque de menor peso, la igualada de Ecuador frente a Curazao, también causó sorpresa.