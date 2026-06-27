Lionel Scaloni confirmó que Messi será suplente durante el partido de Argentina vs Jordania.

Durante la conferencia previa al encuentro que cierra la fase de grupos de la Albiceleste, el director técnico de Argentina expresó que Lionel Messi “va arrancar después”.

Messi será suplente ante Jordania, confirma Scaloni

El astro argentino Messi no irá de inicio ante la Selección de Jordania que se juega el sábado 27 de junio a las 8:00 p.m. en el Dallas Stadium, en Estados Unidos.

Así lo aseguró Scaloni ante la pregunta que le hizo el histórico periodista Enrique Macaya Márquez sobre el 10 de la Albiceleste y el parado del equipo.

“Contesto porque es usted y se lo merece”, expresó Scaloni a la pregunta de Macaya, quien es reconocido por cubrir 18 mundiales en toda su carrera.

Lionel Messi (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

Con las declaraciones de Scaloni se confirmaron los rumores que habían circulado durante estos días acerca de que Messi no sería titular contra Jordania.

La decisión ha sido cuestionada por la afición por la importancia que tiene el 10 argentino en este Mundial 2026, al marcar todos los goles que lleva la Selección Albiceleste.

Además de que al arrancar en el banquillo, Messi perderá la oportunidad de seguir anotando y hacer crecer su récord histórico del máximo goleador en Copas del Mundo que lleva actualmente con 18 tantos.

El partido de Argentina contra Jordania tiene más importancia para los dirigidos por Scaloni, ya que pese a que están calificados podrían firmar un paso perfecto en la fase de grupos como México y Francia .

Mientras que para Jordania es un partido de trámite, ya que al no tener ningún punto de sus encuentros previos, está eliminada.