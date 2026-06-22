Lionel Messi volvió a agrandar su leyenda, esta vez por romper cuatro récords Guinness con su victoria 2-0 ante la selección de Austria.

Los récords que el jugador argentino batió fueron:

Más goles de la Copa Mundial de la FIFA (18) Más partidos de la Copa Mundial de la FIFA (28) Mayor número de partidos ganados en la Copa Mundial de la FIFA (18) Mayor número de minutos jugados en la Copa Mundial de la FIFA (2 mil 489)

Antes de que Lionel Messi rompiera la marca, el récord de más goles en la historia de los Mundiales pertenecía al alemán Miroslav Klose, con 16 goles.

Lionel Messi rompe cuatro récords Guinness

Los goles de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi lleva 5 goles en el Mundial 2026 con Argentina.

Sus goles han sido:

3 goles contra Argelia

2 goles contra Austria

Hasta la publicación de esta nota, a Argentina le queda pendiente un partido en la fase de grupos, el cual se celebrará el 27 de junio contra Jordania.

Lionel Messi anotó su gol 16 en Mundiales para ser el máximo goleador en la historia del torneo (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Los goles que Lionel Messi ha anotado en la Copa Mundial de la FIFA

Lionel Messi se ha posicionado como el máximo goleador en la Copa Mundial de la FIFA, con un total de 18 goles anotados.

El primer Mundial de Lionel Messi fue el Alemania 2006, donde debutó con su primer gol contra Serbia y Montenegro.

A esta victoria se sumaron los siguientes goles:

4 goles en el Mundial Brasil 2014

1 gol en el Mundial Rusia 2018

7 goles en el Mundial Catar 2022

5 en el Mundial Norteamérica 2026

Miroslav Klose mantuvo el récord Guinness de más goles durante 14 años, hasta que fue superado en 2026 por Lionel Messi.