Egipto logró imponerse a Nueva Zelanda en su segundo partido del Grupo G del Mundial 2026.

Marcador: Nueva Zelanda 1-3 Egipto.

El encuentro dejó a la Selección de Egipto con tres puntos y ambos seguirán en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, donde comparten sector con Irán y Bélgica.

Nueva Zelanda vs Egipto: así fue el partido del Grupo G del Mundial 2026

El partido Nueva Zelanda vs Egipto terminó con victoria 3-1 a favor de los egipcios.

Así fueron los goles del partido Nueva Zelanda vs Egipto:

Minuto 15: Gol de Finn Surman (Nueva Zelanda)

Minuto 58: Gol de Mostafa Ziko (Egipto)

Minuto 67: Gol de Mohamed Salah (Egipto)

Minuto 82: Gol de Trézéguet (Egipto)

Egipto gana a Nueva Zelanda y toma el liderato del Grupo G. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

¿Cuándo vuelven a jugar Nueva Zelanda y Egipto en el Mundial 2026?

Egipto disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Irán el próximo 26 de junio con el objetivo de lograr los tres puntos.

En tanto, Nueva Zelanda, quien todavía tiene posibilidades de calificar a la siguiente fase, jugará su último juego ante Bélgica el 26 de junio.

El duelo por el liderato del Grupo G quedará entre Egipto, Irán y Bélgica, quienes intentarán ganar sus respectivos encuentros para tomar el primer lugar del sector de la Copa Mundial de la FIFA.